Trump dice que las reuniones con Irán están canceladas y que la “ayuda” para los manifestantes está en camino

A través de Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que “se detenga la matanza sin sentido de manifestantes”, e instó a que “tomen el control de sus instituciones”.

(CNN) — El presidente Donald Trump no asistió este martes por la mañana a una reunión de los principales responsables de seguridad nacional sobre Irán, dijo a periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a bordo del Air Force One rumbo a Michigan.

Trump ofrecerá declaraciones sobre la economía en Detroit, donde, según Leavitt, es probable que mencione a Irán.

CNN había informado previamente que se esperaba que Trump convocara a altos funcionarios de seguridad nacional para discutir cómo proceder en Irán, pero Leavitt dijo este martes que él no estaba programado para asistir a la reunión de esta mañana con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el director de la CIA, John Ratcliffe, entre otros.

Más temprano este martes, Trump dijo en un posteo en TRUTH que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que “SE DETENGA la matanza sin sentido de manifestantes”.

El domingo, Trump había dicho que Irán llamó para negociar y añadió que se estaba organizando una reunión.

El mandatario estadounidense dijo que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes mientras continúa la represión contra los manifestantes, lo que sugiere que la oportunidad para la diplomacia que vislumbraba hace unos días se ha esfumado.

En un mensaje en Truth Social, Trump animó a los manifestantes a continuar con las protestas y dijo que “la ayuda está en camino”.

“¡Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO! ¡Tomen el control de sus instituciones!”, escribió Trump.

“Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”, continuó. “He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”.

Terminó escribiendo “MIGA”, o Make Iran Great Again (Hacer que Irán vuelva a ser grande).

El domingo, Trump sugirió que estaba abierto a dialogar con el régimen iraní tras recibir una comunicación durante el fin de semana. Dijo que se estaba organizando una reunión.

Pero su mensaje dos días después indicaba que ya no cree que las conversaciones sean fructíferas.

Con información de Kit Mahe y Kevin Liptak.