Trump destituye a Noem en medio de la frustración entre funcionarios de la Casa Blanca y legisladores republicanos

(CNN) – El presidente Donald Trump anunció el jueves en redes sociales la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominaría al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, para reemplazarla.

Noem, quien fue designada por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al inicio de su administración, ha enfrentado un creciente escrutinio por su conducta en el cargo, incluyendo su presunta relación romántica con su asesor principal, la distribución de los ingresos extraordinarios que el departamento ha recibido —en particular, por una campaña publicitaria que la presentó de forma destacada— y sus versiones contradictorias sobre incidentes fatales que involucraron a agentes federales de inmigración.

Funcionarios actuales y anteriores de Seguridad Nacional han cuestionado en privado cuánto tiempo más permanecería la secretaria en el cargo tras lo que percibieron como una serie de errores. Estos incluyen tomar por sorpresa a la Casa Blanca con la decisión de pausar el precheck de la TSA durante el actual lapso de financiación del DHS —una decisión que se revirtió en cuestión de horas— y sus respuestas durante dos audiencias del Congreso esta semana.

El propio Trump se mostró indignado por el desarrollo de las audiencias, en particular por su afirmación, que él niega, de que el presidente estaba al tanto de una costosa campaña publicitaria del DHS en la que ella aparecía.

En conversaciones con algunos legisladores republicanos, ha indicado que está dispuesto a reemplazarla, al mencionar a varios miembros del Congreso como posibles reemplazos, según informaron fuentes a CNN. Punchbowl News informó previamente sobre las conversaciones de Trump con republicanos del Congreso.

Desde los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, y las controvertidas respuestas de Noem, Trump ha estado preguntando a sus aliados qué piensan de ella. Sus allegados creían en aquel momento que se trataba principalmente de Trump siendo Trump, quien a menudo pregunta por su equipo y cómo le va, sobre todo en medio de las críticas.

CNN ha informado previamente que algunos altos funcionarios de la Casa Blanca llevan mucho tiempo frustrados con Corey Lewandowski, el principal asesor de Noem y objeto de preguntas mordaces durante las audiencias del Congreso de esta semana.

Trump envió al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, a Minneapolis en enero tras los tiroteos de Good y Pretti para resolver los problemas sobre el terreno, una aparente reprimenda a la gestión de la situación por parte de Noem. Homan y Noem mantienen una disputa latente desde hace tiempo y rara vez se hablan, según varios funcionarios actuales y anteriores. Los funcionarios de la Casa Blanca sostuvieron que ambos estaban en total sintonía.

Problemas en el Congreso

Los aliados republicanos fuera del Gobierno también se habían cansado de Noem, y el apoyo entre los senadores republicanos se había debilitado. Esto quedó claro en las preguntas formuladas por los republicanos durante una audiencia de la Comisión Judicial del Senado esta semana.

“La calidad importa, no la cantidad, sino la calidad, y lo que hemos visto es un desastre bajo su liderazgo”, declaró el senador republicano Thom Tillis en la audiencia.

El senador republicano John Kennedy confrontó a Noem por la campaña publicitaria de su agencia, la cual, como señaló, a menudo la presenta de forma destacada. ProPublica informó el año pasado que el beneficiario de un lucrativo subcontrato publicitario era el esposo de una exportavoz del DHS.

Si bien Noem argumentó que las ofertas para los anuncios se presentaron correctamente, Kennedy afirmó que su investigación “muestra que no se licitaron” y, en un caso, se eligió una empresa que se constituyó “11 días antes de que ustedes la seleccionaran”.

“Me preocupa que entre un cuarto de quinto y un cuarto de billón de dólares de dinero de los contribuyentes, cuando estamos esforzándonos por cada centavo y estamos peleando por los paquetes de rescisión; simplemente no puedo estar de acuerdo con la señora secretaria”, dijo Kennedy, quien luego preguntó si el presidente aprobó la campaña que la presentó de forma destacada.

“¿Sabía el presidente que iban a hacer esto?”, preguntó Kennedy.

“Sí”, respondió Noem.

“¿Lo sabía?”, insistió Kennedy.

“Sí, claro”, dijo Noem.

En una entrevista con Reuters este jueves, Trump negó tener conocimiento de la campaña. “Nunca supe nada al respecto”, afirmó.

Varios republicanos más de la Comisión Judicial del Senado, donde Noem testificó esta semana, se abstuvieron de decir el jueves si apoyan su liderazgo, incluido el senador Lindsey Graham, un estrecho aliado de Trump.

“El tiempo dirá”, respondió repetidamente cuando se le preguntó si confiaba en la secretaria del DHS y si votaría para confirmarla de nuevo si tuviera la oportunidad.

Quejas sobre Lewandowski

Dentro del DHS, los funcionarios también han expresado una creciente frustración y hasta agotamiento por la forma en que Noem y Lewandowski —un confidente de Noem desde hace mucho tiempo y quien fue designado desde el principio para servir en el DHS como empleado especial del Gobierno— dirigen la agencia.

“La gente está harta de la situación. Honestamente, ha sido increíble”, declaró un funcionario de Seguridad Nacional a CNN.

Lewandowski, quien solo se supone que ejerce su cargo de forma temporal, se ha ganado la reputación en el departamento de reprender a los funcionarios, ordenar el despido de personal, solicitar que se les conceda licencia administrativa, llamar a los líderes de la agencia “para que rindan cuentas” y microgestionar, incluyendo la masiva inyección de fondos que el departamento ha recibido para aumentar las deportaciones.

Noem minimizó su influencia cuando republicanos y demócratas le preguntaron sobre su papel esta semana.

“Su función es la de un empleado especial del Gobierno. Y hay miles de empleados especiales del Gobierno que trabajan para la Casa Blanca y la administración”, dijo Noem, quien sostuvo que los funcionarios de Seguridad Nacional estaban siguiendo las normas y regulaciones asociadas con los empleados especiales del Gobierno, según un intercambio con el senador republicano Chuck Grassley.

Noem también fue interrogada sobre las antiguas acusaciones en los medios de que mantenía una relación romántica con Lewandowski. Ella las calificó de “basura sensacionalista” durante una audiencia en la Cámara el miércoles.

¿Un regreso a Dakota del Sur?

Algunos funcionarios y fuentes cercanas a la Casa Blanca habían reflexionado, antes de que Trump anunciara su destitución, sobre si Noem intentaría postularse al Senado en Dakota del Sur, desafiando al senador titular Mike Rounds en las primarias republicanas. Para calificar para las elecciones en Dakota del Sur, Noem necesitaría reunir poco más de 2.000 firmas antes de la fecha límite de presentación a finales de marzo.

Pero sumarse a la contienda ahora no le daría a Noem mucho margen para hacer campaña. Las primarias están programadas para el 2 de junio, lo que le da a la exgobernadora de Dakota del Sur menos de tres meses.

Trump ya ha respaldado a Rounds para el Senado, y cualquier intento de presentarlo como un instigador del presidente resultaría complicado. En su respaldo del año pasado, Trump escribió en Truth Social que Rounds era “un patriota de Estados Unidos Primero” y que contaba con su “respaldo total y absoluto para la reelección”.

“Nunca te defraudará”, dijo Trump.

A diferencia de otros republicanos en las elecciones de este año, como la senadora de Maine Susan Collins o el senador de Luisiana Bill Cassidy, Rounds votó en contra de condenar a Trump en su juicio político en 2021. Votó por todos los candidatos al gabinete de Trump y rara vez se ha pronunciado en su contra, a pesar de que en la cámara se le considera un republicano pragmático y más tradicional.

Rounds también votó a favor del paquete fiscal insignia de Trump.

Sí hubo una disputa notable entre Rounds y Trump. El presidente prometió en 2022 que tal vez nunca más respaldaría a Rounds después de que el republicana de Dakota del Sur declarara que las elecciones de 2020 habían sido justas.

“Nunca más respaldaré a este imbécil”, dijo Trump en una publicación de Truth Social en ese momento.