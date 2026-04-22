Trump denuncia “fraude” en referéndum de Virginia sin aportar pruebas y cuestiona redacción de la pregunta

(EFE) – El presidente Donald Trump denunció este miércoles un supuesto “fraude” en el referéndum celebrado en Virginia sobre la redistribución de distritos electorales, que dio la victoria a los demócratas con un 51,5% de los votos a favor.
Sin aportar pruebas, Trump sostuvo que los republicanos lideraban durante la jornada hasta que se produjo una “masiva irrupción de votos por correo” al final del recuento.
Impacto electoral y posible revisión judicial
La aprobación del nuevo mapa electoral podría favorecer a los demócratas con hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
Virginia se suma a otros estados que han rediseñado sus distritos antes del plazo habitual de 2030, tras el movimiento impulsado por Texas en 2025. Trump calificó la redacción de la pregunta del referéndum como “deliberadamente ininteligible y engañosa” y expresó su confianza en que los tribunales “logren reparar esta parodia de ‘justicia'”.
La Corte Suprema aún podría anular el nuevo mapa, lo que supondría una ventaja para los republicanos a nivel nacional.
Lo más leído
- Subsidio Eléctrico 2026: Requisitos, fechas y montos para postular a la nueva convocatoria
- Diputados UDI critican reunión del Gobierno con Partido Comunista y Frente Amplio: Es un "error político innecesario"
- Pamela Jiles arremete contra ministra Mara Sedini y advierte que "se ha convertido en un problema para el Gobierno"
- Trump y Melania exigen a ABC el despido inmediato de Jimmy Kimmel tras monólogo que califican como "llamado a la violencia"
- Tras caídas en enero y febrero, Scotiabank proyecta una fuerte alza en Imacec de marzo