Por cerrar sus cuentas el 2021: Donald Trump demanda al banco más importante de Estados Unidos por 5.000 millones de dólares

Por Miguel Buksdorf

22.01.2026 / 16:59

El presidente de Estados Unidos acusa a JPMorgan Chase de excluirlo de sus servicios bancarios. Revisa los detalles de la denuncia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por US$5.000 millones contra el banco JPMorgan Chase y Jamie Dimon, el CEO de este, por el cierre de sus cuentas bancarias y las de sus empresas el 2021 tras el asalto al Capitolio.

Desde JPMorgan se expresaron sobre esta demanda: “Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente a demandarnos y nuestro derecho a defendernos; para eso están los tribunales”, señaló una portavoz del banco, según consignó EFE.

La demanda, presentada en un tribunal estatal de Miami por Alejandro Brito, un abogado de Trump, acusa que JPMorgan “violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio, sus principios éticos por cerrar las cuentas de banco” de los demandantes, es decir, Donald Trump y sus empresas.

A lo anterior, la demanda acusa al banco de discriminación política en contra del mandatario, la Organización Trump, sus entidades afiliadas y/o la familia Trump. También reclama que JPMorgan no explicó las razones para cerrar sus cuentas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, entra en el escenario para su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Donald Trump aseguró a través de su red Truth Social que el banco cerró sus cuentas tras los incidentes que ocurrieron en el Capitolio en 2021, luego de la victoria presidencial de Joe Biden.

Ante esta declaración del presidente de los Estados Unidos, desde JPMorgan sostuvieron que “no cierran cuentas por razones políticas o religiosas, sino que por riesgos legales o regulatorios para la compañía“.

