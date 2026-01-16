Mundo embajada de estados unidos

Con información de CNN

Trump dice que se “convenció a sí mismo” de posponer una acción militar contra Irán

Por Kevin Liptak, CNN

16.01.2026 / 18:23

{alt}

A pesar de reportes que señalaron que una intensa presión diplomática de Arabia Saudita, Qatar e incluso una llamada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, precedió a su decisión, Trump insistió en que nadie lo persuadió directamente.

(CNN) – El Presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el viernes que se había “convencido a sí mismo” de posponer una acción militar contra Irán, en parte porque Teherán afirmó que estaba cancelando las ejecuciones planeadas de manifestantes detenidos.

Nadie me convenció. Me convencí a mí mismo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia Florida.

Se le preguntó si los aliados de Estados Unidos en Medio Oriente habían ayudado a disuadirlo de ordenar ataques.

CNN informó el jueves que una intensa campaña de cabildeo por parte de Arabia Saudita y Qatar, junto con una llamada telefónica a Trump del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, precedió a su decisión de frenar la acción.

Trump también estaba centrado en las ejecuciones planeadas y afirmó que la decisión de detenerlas influyó en su razonamiento.

Iban a ahorcar a más de 800 personas ayer, y respeto mucho que lo cancelaran”, declaró a Alayna Treene de CNN.

DESTACAMOS

País ¿En qué consiste la Ley Naín-Retamal? El quiebre oficialista tras absolución de Claudio Crespo en Caso Gatica

LO ÚLTIMO

Cultura Hans Zimmer compondrá la banda sonora de la serie de Harry Potter
Fiscalía detalla diligencias en terreno y con georadar para localizar cuerpo de Julia Chuñil
EE.UU. advierte a México por el tráfico de fentanilo tras llamada entre Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente
Argentina agradece la asistencia de Chile para combatir los incendios en la Patagonia
Ministro de Defensa de Venezuela reporta 47 militares muertos tras ataque de Estados Unidos
Trump dice que se "convenció a sí mismo" de posponer una acción militar contra Irán