Trump califica de “ridícula” elección de Bad Bunny para el Super Bowl y desata polémica migratoria

El presidente estadounidense criticó la decisión de la NFL y afirmó no conocer al artista puertorriqueño, generando una reacción inmediata del músico durante su presentación en Saturday Night Live.

(EFE) – El presidente Donald Trump manifestó su descontento con la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, calificando la decisión como “absolutamente ridícula” durante una entrevista en Newsmax. El mandatario republicano afirmó que “nunca he oído hablar de él” y cuestionó abiertamente los criterios de la NFL para seleccionar al artista puertorriqueño.

Las declaraciones de Trump se produjeron en un contexto de creciente controversia política alrededor del evento deportivo más importante de Estados Unidos. Horas después del anuncio oficial, Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sugirió que agentes de ICE realizarían operativos durante el Super Bowl, aunque la Casa Blanca posteriormente aclaró que no existían planes concretos para llevar a cabo redadas migratorias.

La respuesta del artista

Bad Bunny respondió a las críticas durante su monólogo como presentador invitado en Saturday Night Live, donde habló predominantemente en español. En un mensaje directo a sus críticos, el cantante declaró: “Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender español”, en referencia al tiempo restante hasta la realización del evento deportivo.

La polémica se enmarcó en un debate más amplio sobre la representación cultural en los eventos masivos estadounidenses. Trump también aprovechó la entrevista para criticar cambios recientes en las reglas del fútbol americano, particularmente en las patadas iniciales, que consideró “terribles” y perjudiciales para el deporte.