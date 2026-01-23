Trump asegura que equipos de emergencia en EE.UU. están “totalmente preparados” ante tormenta invernal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias “está totalmente preparada para responder” ante la tormenta invernal que se registrará este fin de semana.

(CNN) —El presidente Donald Trump dijo este viernes que fue informado sobre la peligrosa tormenta invernal que enfrentan los estadounidenses este fin de semana, y agregó que su Gobierno está coordinando con funcionarios y que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está “totalmente preparada para responder”.

“He sido informado sobre la ola de frío récord y la histórica tormenta invernal que afectará a gran parte de Estados Unidos este fin de semana. El Gobierno de Trump está coordinando con funcionarios estatales y locales. FEMA está totalmente preparada para responder. ¡Manténganse seguros y abrigados!”, publicó Trump en Truth Social.

Más temprano este viernes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estuvo siendo informado durante todo el día “y está en estrecho contacto con los funcionarios”.

“El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el clima anticipado y está adoptando un enfoque integral de todo el Gobierno para responder según corresponda”, dijo el funcionario.

Aunque Trump suele viajar al sur para pasar los fines de semana en su club privado de Florida, Mar-a-Lago —a veces llamado la “Casa Blanca de invierno”—, el presidente permanecerá en Washington este fin de semana, tras su viaje a Davos.

Como informó Gabe Cohen de CNN, FEMA ha detenido los despidos en curso de cientos de trabajadores de ayuda por desastre. Hasta ahora en enero, 300 trabajadores de desastre han sido despedidos.

El domingo supera cifras anteriores y se convierte en el peor día de cancelaciones de vuelos en el último año

El domingo se convirtió en el peor día para las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos en el último año, superando el récord registrado el sábado hace menos de una hora.

Hasta las 6:25 p.m., hora de Miami, se han cancelado más de 2.900 vuelos este domingo, según FlightAware, y esa cifra sigue aumentando.

El sábado, más de 2.700 vuelos fueron cancelados, de acuerdo con el sitio de seguimiento de vuelos.

Antes de hoy, los datos de FlightAware muestran que el peor día del último año fue el 9 de noviembre, cuando las aerolíneas cancelaron más de 1.900 vuelos durante el punto más crítico del cierre del Gobierno estadounidense.

Con información de Kit Maher y Pete Muntean.