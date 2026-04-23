Trump asegura que “el tiempo no está del lado de Irán” y que EE.UU. negociará sin presión ni apuro

(CNN) – El presidente Donald Trump declaró este jueves que no siente presión para alcanzar un acuerdo rápido con Irán que ponga fin a la guerra. En su cuenta de Truth Social, argumentó que “tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no — ¡El reloj está corriendo!”.

Trump describió la posición militar iraní como significativamente debilitada: “La Armada de Irán yace en el fondo del mar, su Fuerza Aérea está destruida, su Armamento Antiaéreo y de Radar ha desaparecido, sus líderes ya no están con nosotros” , añadiendo que el bloqueo es “hermético y fuerte”.

Condiciones para un acuerdo

El mandatario enfatizó que cualquier negociación para terminar el conflicto se hará en términos estadounidenses y en su propio cronograma, solo “cuando sea apropiado y bueno” para EE.UU., sus aliados y el resto del mundo.

Horas antes, Trump había expresado frustración con el liderazgo iraní mientras espera una propuesta “unificada” para finalizar la guerra.