Trump anuncia más de US$5.000 millones de su Junta de Paz para reconstruir Gaza

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que los países miembros de la Junta de Paz —creada por él para resolver conflictos globales— aportarán más de 5.000 millones de dólares para iniciativas humanitarias y de reconstrucción en la Franja de Gaza.

El anuncio formal se realizará el próximo 19 de febrero durante la primera reunión del organismo en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington.

Exigencias y controversias

Trump insistió en que “Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata” y destacó que los miembros han comprometido personal para una Fuerza Internacional de Estabilización. La junta, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en Gaza, cuenta con al menos 35 jefes de Estado, aunque potencias europeas como Francia y España la han rechazado por considerar que debilita a la ONU.

La membresía permanente cuesta US$1.000 millones y otorga amplios poderes a su presidente. Pese al alto el fuego de octubre, más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde entonces, según el Ministerio de Sanidad local.