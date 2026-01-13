Tras cancelar reuniones por la situación de los manifestantes, el jefe de seguridad nacional de Irán llama a Trump “asesino”

El jefe de seguridad nacional, Ali Larijani, tildó al presidente de Estados Unidos como “uno de los principales asesinos del pueblo de Irán”, al igual que al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

(CNN) — El jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como uno de los “principales asesinos del pueblo de Irán” en un posteo en X, después de que Trump dijera que había cancelado cualquier reunión con funcionarios iraníes debido a la muerte de manifestantes.

Larijani también nombró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el segundo “asesino” en su lista.

Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que están “preparadas de forma defensiva y mejorando continuamente sus capacidades y su preparación operativa”, aunque consideran las protestas como “un asunto interno iraní”.

Funcionarios iraníes han atribuido el estallido a “terroristas” vinculados al exterior.

Con información de Max Saltman y Mostafa Salem.