Tormentas en Estados Unidos: Algunos estados registran acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros

(CNN) – Al menos 11 personas han muerto en las temperaturas más frías del invierno, durante las tormentas que se desarrollan en Estados Unidos. Más de 250 millones de personas están bajo alerta por temperaturas gélidas que se mantendrán durante días, lo que aumenta el temor entre quienes carecen de refugio o electricidad.

Además, más de 800,000 clientes siguen sin electricidad tras el corte del suministro eléctrico causado por el hielo.

El domingo fue el peor día en cancelaciones de vuelos desde la pandemia. Más de 19.000 vuelos fueron cancelados durante esta tormenta.

Las escuelas en las principales ciudades cancelaron clases o implementaron clases a distancia el lunes.

Caída de nieve

Sigue nevando en algunas zonas de Nueva Inglaterra y Nueva York, pero la nieve acumulada en la mayor parte de Estados Unidos ya está prácticamente desaparecida.

Ha caído al menos 30 centímetros de nieve en 17 estados, y la mayor cantidad de nieve acumulada hasta el momento es de 79 centímetros en Nuevo México, según el Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA.

La ciudad de Nueva York recibió 11,4 pulgadas de nieve en Central Park el domingo, estableciendo un nuevo récord de nevadas diarias.

Esto rompe la marca anterior de 10 pulgadas establecida en 1905, según el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York.

Con información de las meteorólogas Linda Lam y Briana Waxman.