Al menos cinco muertos deja tiroteo en centro de asistencia juvenil en Alemania

Este lunes, al menos cinco personas murieron luego de un tiroteo perpetrado en Stade, una ciudad del norte de Alemania.

De acuerdo con la policía local, el ataque ocurrió en un centro de asistencia juvenil de la ciudad, lo que motivó un amplio operativo de seguridad y emergencia en el sector.

Las autoridades informaron además la detención de dos personas, entre ellas el presunto autor de los disparos.

El hecho se registró en Stade, una ciudad de alrededor de 50 mil habitantes situada en el estado de Baja Sajonia, al oeste de Hamburgo.

Tras el ataque, la policía acordonó la zona y pidió a la población evitar el área mientras se desarrollaban las diligencias.

Posteriormente, la institución informó que no existía peligro para la población.

Investigan circunstancias del ataque

La policía alemana mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo, el desarrollo exacto de los hechos y el eventual motivo del ataque.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado una cifra exacta de personas heridas, aunque confirmaron que hay varios lesionados.

También se indaga el rol de la segunda persona detenida y su eventual vínculo con el presunto atacante.

En medio del operativo, la policía local llamó a la ciudadanía a no difundir rumores ni información no verificada sobre el caso.

La institución sostuvo que entregará nuevos antecedentes a través de sus canales oficiales conforme avance la investigación.