Mundo tsunami

Con información de: EFE

Terremoto de magnitud de 7,5 golpea Japón y activa la alerta por tsunami

Por CNN Chile

20.04.2026 / 06:41

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El SHOA descartó el riesgo de tsunami para las costas chilenas.

Tokio, 20 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El seísmo se registró a las 16.53 (hora local, 7.53 GMT) en la costa de Sanriku, en el norte de Japón. La JMA emitió alertas de tsunami para las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, con olas que podrían llegar a ser de tres metros.

Por el momento no se han registrado daños como consecuencia del terremoto, mientras que las autoridades han solicitado a la población que se encuentra en las zonas afectadas que evacuen a lugares seguros.

El Gobierno nipón formó un equipo de emergencias para trabajar conjuntamente con el fin de brindar “todo el apoyo necesario”, afirmó en la red social X la oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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