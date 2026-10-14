El Niño: Seis claves que los científicos entregan para entender el fenómeno

(CNN )—A medida que aumenta la certeza de que este súper El Niño romperá todos los récords, los científicos que lo estudian se han visto inundados de consultas por parte de la prensa y el público. Si bien parece haber un conocimiento generalizado sobre el significado del término “El Niño”, muchas personas tienen dudas sobre cómo este fenómeno podría afectarles y sobre su relación con los fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cuestiones.

A continuación te explicamos las seis cuestiones que más confusión generan sobre El Niño, según lo que han dicho a CNN meteorólogos y climatólogos.

Cada episodio de El Niño es diferente

Los científicos hablan tanto de las consecuencias probables que es fácil asumir que todos los episodios de El Niño tienen los mismos efectos, por ejemplo, que un año marcado por El Niño traerá más lluvias a California. Sin embargo, cada episodio de El Niño es único. Un ejemplo de ello es el “súper El Niño” de 2015-2016, que no provocó las lluvias excesivas que se esperaban en California, a pesar de que las predicciones basadas en episodios anteriores de gran intensidad así lo auguraban.

Parte de la razón de la naturaleza particular de los episodios de El Niño es que no actúan de forma aislada, sino que interactúan con otros factores que influyen en los patrones meteorológicos, como el vórtice polar y diversos ciclos climáticos y atmosféricos, tanto oceánicos como terrestres.

Según Michael McPhaden, veterano investigador de este fenómeno, El Niño se presenta de formas y magnitudes muy variadas, y “no hay dos episodios exactamente iguales”.

“Existe una enorme cantidad de caos en el sistema climático”, afirmó.

El Niño puede ser, en realidad, una buena noticia… para algunos

Es fácil percibir El Niño —y los fenómenos meteorológicos extremos que conlleva— únicamente como algo negativo. Sin embargo, algunas zonas pueden beneficiarse de este ciclo climático. Por ejemplo, la temporada de huracanes en el Atlántico ha sido inusualmente tranquila este año, con la formación de un único huracán hasta la fecha (aunque desafortunadamente impactó en Estados Unidos).

Esta escasez de tormentas tropicales está directamente relacionada con El Niño y la forma en que este genera vientos fuertes en las capas altas de la atmósfera sobre el Atlántico tropical, vientos que tienden a desmantelar los ciclones y los huracanes incipientes antes de que puedan causar daños. Además, algunas zonas de Estados Unidos pueden experimentar inviernos más cálidos de lo habitual durante los años en que se presenta El Niño, lo que reduce los gastos de calefacción.

Por supuesto, El Niño seguirá siendo una mala noticia para otras regiones. Al mismo tiempo que ha impedido la formación de huracanes en el Atlántico, ha provocado una actividad ciclónica frenética en el Pacífico oriental y central, con tres tormentas que afectaron a Hawai en una sola temporada.

No se puede surfear una onda Kelvin

Las ondas Kelvin desempeñan un papel clave en la formación y el mantenimiento de un episodio de El Niño, pero sus efectos se perciben principalmente bajo la superficie del océano, donde transportan enormes cantidades de calor oceánico desde el Pacífico occidental hacia el Pacífico central y oriental.

“Una onda Kelvin no es un tsunami ni un muro de agua”, afirmó Dillon Amaya, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien ha seguido de cerca el avance de estas ondas hacia California durante este episodio de El Niño.

Tras llegar a las costas de Sudamérica, estas ondas pueden desplazarse hacia el norte a lo largo de la costa oeste, donde pueden elevar temporalmente el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros. Sin embargo, lo hacen lentamente. Si estuvieras sentado en la playa observando el agua y pasara una onda Kelvin, es poco probable que pudieras siquiera verla.

“Se trata de un aumento de entre 15 y 30 centímetros en la altura de la masa de agua más cercana a la costa en una franja de unos 24 km”, explicó Amaya. “Dado que esa señal es muy extensa en comparación con el cambio vertical, será difícil que la gente la perciba de la misma manera que ve una ola al romper”.

Las ondas Kelvin son importantes no solo por su papel en el transporte de calor, sino también porque hacen que la costa sea más vulnerable a las inundaciones durante las mareas altas por cuestiones astronómicas y las tormentas invernales.

El Niño es distinto del cambio climático provocado por el ser humano

La relación entre el cambio climático y El Niño es objeto de activa investigación científica. Algunos estudios indican que el cambio climático de origen humano podría agravar los efectos de los episodios de El Niño, mientras que otros llegan a conclusiones diferentes.

Un estudio reciente demostró que el cambio climático está provocando episodios de El Niño más intensos, pero la comunidad científica considera este hallazgo como una novedad que debe ser replicada en otros estudios antes de ser aceptada de forma generalizada. Al mismo tiempo, este súper El Niño se produce en un mundo donde los océanos ya registran temperaturas récord, lo que suma calor al calor existente. Los episodios de El Niño liberan el calor almacenado en el océano y lo transfieren en parte a la atmósfera, elevando la temperatura media global del aire durante uno o dos años, por encima de las tendencias asociadas al cambio climático.

Por esta razón, es muy probable que 2026 y, sobre todo, 2027 marquen récords como los años más cálidos del planeta hasta la fecha.

En resumen, El Niño es un fenómeno natural que ocurre aproximadamente cada tres a siete años, y una pequeña parte de estos episodios alcanza la intensidad suficiente para recibir la denominación informal de “super El Niño”.

El Niño no varía mucho de un día para otro

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) otorga mucha más importancia a los datos semanales o mensuales de El Niño que a la información diaria, debido a la gran variabilidad que presentan las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico día a día.

Sin embargo, gracias a la mayor disponibilidad de datos diarios sobre la temperatura del océano, muchos científicos comparten información en redes sociales mediante paneles visuales que reflejan estas fluctuaciones diarias, lo que ha generado cierta confusión sobre si El Niño ha superado algún umbral histórico y cuándo lo ha hecho.

Según nuestros cálculos, basados ​​en las cifras semanales del nuevo “Índice Relativo de El Niño Oceánico” de la NOAA, El Niño va camino de establecer un récord histórico de intensidad en noviembre o diciembre, situándose actualmente en niveles récord —o ligeramente por encima de ellos— para esta época del año.

El Niño influye en las tormentas, pero no es una tormenta en sí mismo

Muchas personas quieren saber cómo les afectará este fenómeno de El Niño, pero no podemos precisar el momento ni el lugar exactos. El Niño no es una tormenta que azota un punto concreto, sino un fenómeno de larga duración que altera las probabilidades, favoreciendo la aparición de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en determinadas zonas.