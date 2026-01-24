Rusia lanza mayor ataque aéreo del año contra Ucrania tras encuentro trilateral de paz

Los bombardeos nocturnos con más de 390 proyectiles causaron víctimas y daños críticos en la infraestructura energética, mientras continúan las tensiones sobre el territorio.

(CNN) – Rusia ejecutó su mayor ataque aéreo contra Ucrania este año, lanzando durante la noche más de 370 drones y 21 misiles que causaron al menos una muerte y múltiples heridos en Kyiv y Járkov. El bombardeo dañó un hospital de maternidad, edificios residenciales y afectó el “crítico” sector energético del país en pleno invierno.

Conversaciones y puntos de fricción

El ataque se produjo horas después de concluir en Abu Dabi el primer encuentro trilateral conocido entre negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El presidente Volodímir Zelenski calificó las conversaciones como “constructivas” y señaló que “el eje central de las discusiones fueron los posibles parámetros para poner fin a la guerra”.

Sin embargo, la agencia rusa TASS informó que el territorio sigue siendo el principal punto de fricción, con Moscú exigiendo el retiro ucraniano del Donbás.

La administración Trump, representada por el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner, presiona por un acuerdo de paz ante preocupaciones de que favorezca a Rusia, que ocupa un 20% del territorio ucraniano.