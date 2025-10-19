¿Qué joyas fueron robadas desde el Museo del Louvre en París?

En pocos minutos los antisociales sustrajeron los objetos de "valor patrimonial e histórico incalculable".

Sorpresa causó este domingo el robo de diversas joyas desde el Museo del Louvre ubicado en París, Francia.

En solo siete minutos, el grupo de ladrones entró a la galería Apolo del recinto y sustrajo los objetos de “valor patrimonial e histórico incalculable“.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que el robo es “un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia“. “Encontraremos las obras y los autores responderán ante la Justicia”.

¿Qué objetos se robaron desde el Museo del Louvre en Francia?

Los asaltantes robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz Eugenia, que se exhibían en vitrinas específicas.

Una diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia

Un collar del conjunto de zafiro de las mismas reinas

Un pendiente de ese mismo conjunto

Un collar de esmeraldas de la reina María Luisa

Un par de pendientes de esmeralda de María Luisa

Un broche

Una diadema de la emperatriz Eugenia

Un broche de la emperatriz Eugenia

En su huida, los ladrones perdieron la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa española del emperador Napoleón III, la cual resultó dañada.

La corona tiene un total de 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, siendo creada para la emperatriz a propósito de la Exposición Universal de 1855.

Tras el cambio de régimen, fue vendida en 1885 por el Estado francés como una forma de liquidar su pasado monárquico y solo volvió a su propiedad más de un siglo después tras una donación.