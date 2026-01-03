Mundo donald trump

ONU convoca reunión de emergencia tras ataque de EE. UU. en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

Por CNN Chile

03.01.2026 / 20:19

{alt}

La reunión, impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China, fue aprobada por la presidencia rotatoria del Consejo.

(EFE) — El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

DESTACAMOS

Mundo Historia, riquezas, rivales, aliados, armas y divisiones: esto debes saber sobre Venezuela en plena tensión con EE.UU.

LO ÚLTIMO

Mundo Crisis aérea en el Caribe: Cientos de vuelos cancelados por tensión entre Estados Unidos y Venezuela
Qué pasa en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: Incertidumbre política y posibles escenarios
ONU convoca reunión de emergencia tras ataque de EE. UU. en Venezuela y captura de Nicolás Maduro
“Hay un solo presidente en Venezuela”: Delcy Rodríguez exige la liberación de Nicolás Maduro y descarta asumir el poder
Gabriel Boric condena acciones de Estados Unidos en Venezuela: "La soberanía no es una formalidad, mañana podría ser cualquier otro"
Alcalde de Nueva York cuestiona captura de Maduro: "Atacar unilateralmente a una nación soberana constituye un acto de guerra"