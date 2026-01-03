ONU convoca reunión de emergencia tras ataque de EE. UU. en Venezuela y captura de Nicolás Maduro
Por CNN Chile
03.01.2026 / 20:19
La reunión, impulsada por Colombia y respaldada por Rusia y China, fue aprobada por la presidencia rotatoria del Consejo.
(EFE) — El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de Estados Unidos contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.
Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.
La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.