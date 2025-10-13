Mundo Crisis climática

Con información de CNN

No hay vuelta atrás: El planeta entró a una “nueva realidad” al alcanzar primer punto de inflexión climático

Por CNN Chile

13.10.2025 / 15:15

{alt}

Un informe histórico de 160 científicos advierte que el colapso de los arrecifes coralinos marca el inicio de cambios irreversibles, mientras el planeta se acerca a otros umbrales climáticos críticos.

(CNN) – El planeta enfrenta una “nueva realidad” climática tras alcanzar el primero de varios puntos de inflexión catastróficos: la muerte generalizada de los arrecifes de coral. Según un informe histórico elaborado por 160 científicos internacionales, más del 80% de estos ecosistemas sufrieron blanqueamiento masivo desde 2023 debido a temperaturas oceánicas récord.

El profesor Tim Lenton de la Universidad de Exeter, autor principal del estudio, advirtió que “nos estamos acercando rápidamente a múltiples puntos de inflexión del sistema terrestre que podrían transformar nuestro mundo”. Mike Barrett del Fondo Mundial para la Naturaleza confirmó que los corales superaron su límite de resistencia y “los extensos arrecifes tal como los conocemos se perderán” sin acciones urgentes.

Amenazas inminentes para sistemas cruciales

La investigación identificó riesgos inminentes como el colapso de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC), que “podría ocurrir dentro de la vida de las personas nacidas y que viven en el planeta hoy”. Este evento desencadenaría congelaciones profundas en algunas regiones, calentamiento extremo en otras y alteraciones globales en los patrones climáticos.

El informe, publicado un mes antes de la COP30 en Brasil, destacó que las políticas actuales están diseñadas para cambios graduales, no para transformaciones abruptas e irreversibles. Sin embargo, los científicos también reconocieron avances positivos como la “aceleración global radical” de energías renovables y vehículos eléctricos, tecnologías que ya superan en costo y eficiencia a las alternativas contaminantes.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Tendencias Estudio cerebral determina si los antidepresivos te pueden provocar problemas sexuales
Panoramas gratuitos este 18 y 19 de octubre: Baile en el MUT, Festival Vive Barrio Brasil en Santiago y Pokémon Fest en Puente Alto
¿Banksy en Chile? Teorías sobre su identidad se avivan con concierto de Massive Attack en el Fauna Primavera 2025
Cielo parcial en el centro del país ¿Cuál será la máxima en Santiago?
Carabineros abre puestos de trabajo en la Región Metropolitana: Sueldos llegan a $1 millón
Fernando Ubiergo celebra cinco décadas de carrera con la gira nacional "50 años no es nada"