No hay vuelta atrás: El planeta entró a una “nueva realidad” al alcanzar primer punto de inflexión climático

Un informe histórico de 160 científicos advierte que el colapso de los arrecifes coralinos marca el inicio de cambios irreversibles, mientras el planeta se acerca a otros umbrales climáticos críticos.

(CNN) – El planeta enfrenta una “nueva realidad” climática tras alcanzar el primero de varios puntos de inflexión catastróficos: la muerte generalizada de los arrecifes de coral. Según un informe histórico elaborado por 160 científicos internacionales, más del 80% de estos ecosistemas sufrieron blanqueamiento masivo desde 2023 debido a temperaturas oceánicas récord.

El profesor Tim Lenton de la Universidad de Exeter, autor principal del estudio, advirtió que “nos estamos acercando rápidamente a múltiples puntos de inflexión del sistema terrestre que podrían transformar nuestro mundo”. Mike Barrett del Fondo Mundial para la Naturaleza confirmó que los corales superaron su límite de resistencia y “los extensos arrecifes tal como los conocemos se perderán” sin acciones urgentes.

Amenazas inminentes para sistemas cruciales

La investigación identificó riesgos inminentes como el colapso de la Circulación de Retorno Meridional del Atlántico (AMOC), que “podría ocurrir dentro de la vida de las personas nacidas y que viven en el planeta hoy”. Este evento desencadenaría congelaciones profundas en algunas regiones, calentamiento extremo en otras y alteraciones globales en los patrones climáticos.

El informe, publicado un mes antes de la COP30 en Brasil, destacó que las políticas actuales están diseñadas para cambios graduales, no para transformaciones abruptas e irreversibles. Sin embargo, los científicos también reconocieron avances positivos como la “aceleración global radical” de energías renovables y vehículos eléctricos, tecnologías que ya superan en costo y eficiencia a las alternativas contaminantes.