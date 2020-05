Desde esta semana, los niños menores de 10 años en Suiza podrán estar en contacto con sus queridos abuelos, esto como parte de una nueva norma que flexibiliza las políticas de distanciamiento físico y social adoptadas por casi todas las naciones europeas.

Fue así que el gobierno helvético dio a conocer estos permisos para sus habitantes, en un país que está trabajando arduamente en el control de la pandemia.

Sin ir más lejos, hace poco más de una semana, el área de salud de ese país reportó avances en la elaboración de una vacuna contra el COVID-19. Así lo aseguraron científicos del Hospital Universitario de Berna, quienes prometieron comenzar con ensayos clínicos en agosto.

Cabe señalar que Suiza ha demostrado cierto declive en el número de contagios en días recientes. No obstante, se mantiene dentro de los 20 países con más infectados, llegando casi a los 30 mil y con más de 1.700 muertos.

La decisión de dar esta posibilidad de acercamiento de niños y abuelos se derivó a partir de varios estudios, según señalaron portavoces de la Universidad de Zúrich, de Berna y Ginebra.

En el comunicado, se informó que los menores de 10 años no han arrojado rastros de contagio y no serían transmisores del virus. Sin embargo, dicha afirmación no ha sido corroborada aún por la OMS.

Pese a lo anterior, el ministro de Salud, Daniel Koch, expresó que los menores pueden tener encuentros breves, siempre y cuando se trate de niños que no mantengan ningún síntoma de la enfermedad.