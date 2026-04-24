Netanyahu revela que se sometió discretamente a un tratamiento para un cáncer de próstata que no había sido divulgado

(CNN) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sometió discretamente a un tratamiento para el cáncer de próstata, según anunció este viernes al hacer públicos los resultados de su examen médico anual.

Netanyahu, de 76 años, se sometió a una cirugía por agrandamiento de próstata en diciembre de 2024, una operación que la Oficina del Primer Ministro había hecho pública en su momento.

Según reveló Netanyahu en un comunicado compartido en sus redes sociales, en el último chequeo realizado tras la cirugía los médicos descubrieron un tumor maligno en su próstata de menos de un centímetro.

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La Oficina del Primer Ministro también difundió dos cartas de sus médicos para acompañar la revelación en las redes sociales. “Se trata de una detección temprana de una lesión muy pequeña, sin metástasis, tal como confirmaron sin lugar a dudas todas las demás pruebas”, indicaba una de las cartas.

Netanyahu no revela cuándo se realizó el último chequeo, pero una fuente israelí familiarizada con el asunto declaró a CNN que el cáncer fue diagnosticado hace varios meses. Según dicha fuente, Netanyahu comenzó a recibir radioterapia hace aproximadamente dos meses y medio, y recientemente había concluido el tratamiento.

Netanyahu afirma que tomó la decisión de someterse a una radioterapia dirigida y que “la lesión desapareció por completo”.

“Gracias a Dios, gozo de buena salud”, escribió Netanyahu en las redes sociales. “Tuve un problema médico menor en la próstata que fue tratado por completo”. Asimismo, explica que retrasó dos meses la publicación de su informe médico anual —el cual revelaba que había sido diagnosticado con cáncer— para evitar que Irán lo utilizara con fines propagandísticos.