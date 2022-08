(CNN) – Mujeres de todo el mundo están publicando videos en las redes sociales de sí mismas bailando, luego de que se criticara a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, por las imágenes filtradas que la mostraban de fiesta con amigas.

Los registros, que aparecieron la semana pasada, mostraban a la líder de 36 años bailando en un ambiente privado rodeada por sus amigos. Algunos opositores políticos condenaron el comportamiento de Marin en los videos como inapropiada para un primer ministro.

En tanto, las mujeres han estado respondiendo a esta crítica subiendo videos en redes sociales de ellas mismas bailando, usando el hashtag #solidaritywithsanna.

Así, han compartido los videos con mensajes como “el cielo es el límite para las reinas del baile”, “¡todos deberíamos bailar un poco más! Me solidarizo con Sanna” y “bailemos el uno para el otro”.

We should all dance a little more!

I stand in solidarity with Sanna #solidaritywithsanna pic.twitter.com/q7l6qzXQzF

— DM 🇳🇱 (@dmeijerk) August 21, 2022