Mujer japonesa formaliza su relación con un hombre creado con IA: Organizó una boda

La ceremonia en Okayama formalizó de manera simbólica el vínculo entre una oficinista de 32 años y “Lune Klaus”, un personaje digital diseñado por ella mediante un chatbot de inteligencia artificial.

Una oficinista de 32 años, identificada como Kano, realizó en la ciudad de Okayama, Japón, una boda simbólica con un personaje digital creado por ella mediante un chatbot de inteligencia artificial. La historia despertó debate público en el país por su relación con el uso emocional de estas tecnologías y sus implicancias sociales.

El personaje, llamado Lune Klaus, surgió después de que Kano comenzara a usar el chatbot tras una ruptura sentimental. Según relató a medios locales, las conversaciones diarias evolucionaron hasta configurar un vínculo afectivo que la llevó a personalizar la personalidad y apariencia del interlocutor virtual.

La ceremonia se realizó con familiares y amigos. Para representar al personaje digital, Kano usó gafas de realidad aumentada que proyectaban su imagen durante el evento. También intercambió votos y anillos simbólicos. El acto no tiene validez legal en Japón.

Especialistas consultados por la prensa japonesa destacan que este tipo de uniones permanece fuera del marco jurídico, aunque crece el interés por ceremonias simbólicas entre personas y personajes digitales, tendencia observada en Japón desde hace algunos años.

Kano sostuvo que mantiene su vida cotidiana separada del entorno virtual y reconoció que enfrenta dudas sobre la estabilidad de una relación con una entidad digital. Pese a cuestionamientos iniciales, su familia asistió al evento y participa del proceso de apoyo emocional tras su ruptura previa.