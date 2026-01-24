Minnesota moviliza a la Guardia Nacional tras la muerte de hombre a manos de agente federal

El hombre fallecido era un hombre de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas.

(EFE) – Este sábado, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, anunció que dio la orden de movilizar a la Guardia Nacional estatal después de la muerte de un ciudadano de Minneapolis, la mayor ciudad del estado, a manos de un agente federal de inmigración en el transcurso de las redadas a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.

“Sí, los estamos movilizando“, respondió Walz, al ser preguntado por la posibilidad del despliegue del ejército en un momento marcado por la tensión entre parte de la población de Minneapolis y los miles de agentes de los servicios de inmigración desplegados en la urbe, que se ha incrementado enormemente después de la muerte hoy de un hombre a manos de estos operativos que le dispararon.

El general de División de la Guardia Nacional de Minesota, Shawn Manke, explicó en la misma rueda de prensa que las tropas llevan preparadas “durante más de una semana” para movilizarse y que las fuerzas policiales de Hennepin, uno de los condados de Minneapolis, han solicitado apoyo y que la primera acción será “garantizar la seguridad del edificio Whipple”, edificio del Gobierno federal que acoge a agentes de inmigración enviados a la ciudad.

Manke no quiso aportar datos de efectivos concretos, pero aseguró que “el número de (soldados) que tenemos es adecuado para esta solicitud” y que se están “movilizando más hombres”.

El hombre fallecido era un hombre blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos.

Walz y otras autoridades locales han pedido al Gobierno de Donald Trump que ponga fin a las operaciones en la ciudad después de que el suceso de hoy sea el segundo de este tipo en algo más de dos semanas.

El pasado 7 de enero, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Minneapolis —que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad— fueron ordenadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.