“Rompimos toda relación con Chile por arrastrados a los gringos”: Canciller de Venezuela contradice a Tohá sobre lazos diplomáticos

El canciller venezolano Yván Gil criticó recientes declaraciones en que la ministra descartó romper relaciones con Venezuela. Ello, luego de que Fiscalía Nacional confirmase que testigos del asesinato de Ronald Ojeda vincularon a autoridades venezolanas como Diosdado Cabello en el caso. Gil, en tanto, aseguró que no habrá relación posible "mientras el gobierno imitador de Sebastián Piñera" no respete a su país.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, hizo referencia, a través de su canal de difusión oficial en WhatsApp, a las declaraciones del gobierno chileno sobre el caso del exmilitar Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Santiago en febrero de 2024.

Gil criticó duramente la postura de las autoridades chilenas, y aclaró que Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile en agosto pasado.

“¡A ubicarse en la realidad! Estos burócratas y diplomáticos chilenos de redes sociales son muy divertidos y ridículos”, comenzó señalando.

“Tienen tanto afán de hacerle coro al imperio, que se olvidan de la realidad: desde agosto del año pasado, la Republica Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación, retirando también todo nuestro personal de Chile, todo esto por arrastrados a los gringos“, acusó.

“Mientras el gobierno imitador de Sebastián Piñera no asuma un papel digno y de respeto a nuestro país, no habrá ninguna relación posible”, cerró.

Las declaraciones previas de la ministra Tohá

El comentario de Gil surge luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmara que el Gobierno de Chile no romperá relaciones con Venezuela, pese a que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmase que al menos un testigo del caso apuntó al actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como quien habría ordenado el secuestro y asesinato del exmilitar.

Tohá justificó esta postura señalando que cortar lazos diplomáticos “no avanza más la justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá, no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”.

Ojeda, un disidente del chavismo y asilado político en Chile, fue secuestrado en febrero de 2024 en Santiago y hallado sin vida días después. La investigación apunta a la participación de miembros de la banda Tren de Aragua, que opera en varios países de América Latina.