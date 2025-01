Ministra Tohá rechaza posibilidad de cortar relaciones con Venezuela: “El Gobierno no está de acuerdo con ese método”

La ministra Carolina Tohá se refirió a esta posibilidad a propósito de la posible participación de autoridades venezolanas en el crimen del exmilitar Ronald Ojeda.

Este viernes, el gobierno reafirmó su decisión de mantener las relaciones diplomáticas con Venezuela, esto pese a conocerse la posible participación de autoridades venezolanas en el crimen de Ronald Ojeda.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó este jueves que al menos un testigo del caso apuntó al actual ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como quien habría ordenado el secuestro y asesinato del exmilitar.

¿Qué dijo el gobierno sobre la posibilidad de cortar relaciones?

En un punto de prensa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, partió señalando que “en relación con lo que debería hacer el señor Cabello, la verdad no esperamos nada de sus actuaciones, nosotros en lo que confiamos es en la actuación de nuestras instituciones y de las instituciones internacionales, ahí vamos a apostar”.

Sobre la posibilidad de romper relaciones a luz de los nuevos antecedentes, sostuvo que “el gobierno de Chile no está de acuerdo en ese método. El día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia, no se facilitan las investigaciones, no se mejora la condición de los migrantes chilenos que están allá o de los venezolanos que están acá, no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”.

En esta línea, la secretaria de Estado afirmó que “en muchos otros casos de este tipo, quiero recordar, víctimas chilenas de la dictadura, de delitos que se cometieron fuera del territorio nacional, nunca fue un factor que ayudara que estuvieran rotas las relaciones”, afirmando en que “la manera en que se pudieron investigar muchos de esos delitos fue en el contexto de relaciones diplomáticas, pero a la vez de firmeza de los Estados respecto a exigir la justicia”.

Finalmente, la jefa de la cartera de Interior y Seguridad Pública recalcó que el tener relaciones con otros países “no es complacencia. En un estándar diplomático y en ese estándar, para nosotros, la democracia, el valor de la justicia, el respeto de la ley, no solo tiene el mismo valor, tiene aún más, respecto a un país con el cual se guardan relaciones diplomáticas”.