Ministro de Defensa de Israel asegura estar listo para “devolver a Irán a la edad oscura” y espera luz verde de EE.UU.

Israel Katz advirtió que el próximo ataque será "diferente y mortal" y que los objetivos ya están marcados. El primer ministro Netanyahu convocó una reunión de seguridad para este jueves por la noche, en medio de la creciente incertidumbre sobre nuevas conversaciones entre Washington y Teherán.

(CNN) – El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que su país está preparado “para devolver a Irán a la edad oscura” y que las fuerzas armadas israelíes esperan la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar la guerra y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei”.

En una evaluación de situación en el Ministerio de Defensa, Katz afirmó que “los objetivos están marcados” y que el próximo ataque será diferente, añadiendo golpes devastadores en los lugares más dolorosos.

Incertidumbre sobre negociaciones y escalada

El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse esta noche con altos funcionarios de seguridad para discutir la situación con Irán y Líbano, según una fuente israelí. Mientras tanto, la posibilidad de una nueva ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán parece incierta.

Ambos países intensifican la retórica y las acciones: Washington incauta buques que transportan petróleo iraní, y Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. A pesar de que Israel ha asesinado a muchos altos líderes iraníes, el régimen parece haber sobrevivido hasta ahora.