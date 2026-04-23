Ministro de Defensa de Israel asegura estar listo para “devolver a Irán a la edad oscura” y espera luz verde de EE.UU.

(CNN) – El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró este jueves que su país está preparado “para devolver a Irán a la edad oscura” y que las fuerzas armadas israelíes esperan la “luz verde” de Estados Unidos para reanudar la guerra y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei”.
En una evaluación de situación en el Ministerio de Defensa, Katz afirmó que “los objetivos están marcados” y que el próximo ataque será diferente, añadiendo golpes devastadores en los lugares más dolorosos.
Incertidumbre sobre negociaciones y escalada
El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse esta noche con altos funcionarios de seguridad para discutir la situación con Irán y Líbano, según una fuente israelí. Mientras tanto, la posibilidad de una nueva ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán parece incierta.
Ambos países intensifican la retórica y las acciones: Washington incauta buques que transportan petróleo iraní, y Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. A pesar de que Israel ha asesinado a muchos altos líderes iraníes, el régimen parece haber sobrevivido hasta ahora.
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