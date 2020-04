El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció su respaldo a Joe Biden este martes en un mensaje de video en el que explicó por qué cree que Biden es el candidato necesario en este momento de crisis en Estados Unidos.



“Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis, es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional”, dice Obama en el video de respaldo de más de 11 minutos.

Él continúa: “el tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia, la honestidad y la humildad, la empatía y la gracia, ese tipo de liderazgo no sólo pertenece a los capitolios y oficinas de alcaldes de nuestro estado. Pertenece a la Casa Blanca”.

“Y es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos”.

El apoyo reúne a los antiguos compañeros de campaña y posiciona a Obama, cuyo respaldo a Biden fue visto como una conclusión natural una vez que el senador de Vermont, Bernie Sanders, abandonó la carrera la semana pasada, como uno de los aliados más poderosos de Biden en la carrera contra el presidente Donald Trump.

También marca el resurgimiento público de Obama en la arena política. El ex presidente mantuvo un bajo perfil público durante gran parte de la pelea demócrata, pero estuvo activo detrás de escena.

Dos personas familiarizadas con el video de Obama dicen que pretende ser más que un simple respaldo de su amigo y ex vicepresidente. Su mensaje está diseñado para abordar este momento particular en Estados Unidos y en todo el mundo, particularmente a raíz de la pandemia de coronavirus.

Obama también habló directamente con los progresistas, alabando el espíritu de su movimiento antes de explicar por qué cree que deberían aceptar la candidatura de Biden. El ex presidente también hizo elogios a Sanders y señaló lo que su candidatura ha significado para la búsqueda de ideales liberales.

“Bernie es un original estadounidense: un hombre que ha dedicado su vida a dar voz a las esperanzas, los sueños y las frustraciones de la gente trabajadora. Él y yo no siempre hemos estado de acuerdo en todo, pero siempre hemos compartido la convicción de que tenemos que hacer de Estados Unidos una sociedad más justa, más justa y más equitativa”, dice Obama.

