Una nueva gran disputa ha nacido en Estados Unidos en medio de la pandemia del coronavirus. Por un lado, el presidente Donald Trump, y por el otro, Anthony Fauci, el principal médico asesor del país en esta crisis.

El doctor dio una entrevista exclusiva a CNN en la que reconoció que si las autoridades hubiesen tomado medidas de aislamiento de manera más temprana, probablemente se hubiesen salvado muchas vidas: “podríamos decir que si teníamos un proceso en marcha y empezábamos la mitigación antes, se podrían haber salvado vidas. Obviamente, nadie va a negar eso”.

Una frase que llega cuando Estados Unidos es el país más golpeado con esta pandemia, con cerca de 600 mil infectados y más de 23 mil muertos.

Sus palabras marcan una nueva diferencia entre las posturas de los expertos y el mandatario norteamericano, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje de una persona que pedía la renuncia de su médico asesor.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

