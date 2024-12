Imágenes de Luigi Mangione proyectadas durante un concierto en Boston desatan apoyo masivo del público

Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha generado un gran revuelo en las redes sociales tras la revelación de su identidad.

En especial, en Estados Unidos, donde ha surgido un movimiento de apoyo hacia el joven, que ha cobrado fuerza bajo el lema “FREE LUIGI” (liberen a Luigi), destacándolo como un “héroe” detrás del incidente.

Este fenómeno de apoyo, que se ha extendido tanto en redes sociales como en las calles de Nueva York, alcanzó recientemente un nuevo nivel en un concierto en Boston.

Durante la presentación, un DJ del evento proyectó imágenes de Luigi Mangione, lo que provocó una fuerte reacción del público. Los asistentes estallaron en gritos de apoyo al joven, provocando una locura entre los fanáticos.

Wow

Listen to the screams,this is a Disney channel event at a concert venue in the North End with a cameo of

wait for it….Luigi Mangione

Boston is representing 👍 pic.twitter.com/i6zAXhnVqk

— Isabella Ⓥ Anti-Genocide🇮🇹🇵🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇹🇭 (@SkipTheT) December 14, 2024