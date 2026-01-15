Llegan a Cuba los 32 cuerpos de los militares que murieron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Los cuerpos fueron recibidos por presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

A 12 días de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, llegaron a Cuba los restos de los 32 militares fallecidos que estaban encargados de proteger al líder del régimen venezolano, según consigna CNN Español.

Fue en horas de la mañana de este jueves 15 de enero, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el avión que transportaba los restos de los 32 cubanos que perdieron la vida en pasado 3 de enero.

En el aeropuerto de La Habana, se encontraban el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y otras autoridades del país. Los fallecidos recibieron un homenaje y promovidos de grado de forma póstuma.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba publicó la lista de fallecidos, la cual incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros uniformados de entre 26 y 67 años, de acuerdo al citado medio.

Díaz-Canel señaló: “Los cubanos cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos” de Venezuela, y dijo que murieron tras una férrea resistencia y en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones.

Por su parte, Venezuela no ha informado el total de muertes por la intervención militar de EE.UU., por lo que no se conoce la cifra exacta de fallecidos tras el ataque del 3 de enero.