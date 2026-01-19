La primera ministra de Japón disuelve la Cámara Baja: Abrió el camino a elecciones anticipadas el 8 de febrero

Sanae Takaichi adelantará las elecciones parlamentarias en Japón tras disolver la Cámara Baja, una decisión que busca reforzar su liderazgo y que ha generado cuestionamientos desde la oposición.

(EFE) – La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este lunes que disolverá la Cámara Baja del Parlamento a partir del viernes y que luego convocará elecciones generales anticipadas para el 8 de febrero para elegir a sus representantes.

Durante una comparecencia ante la prensa, Takaichi dijo que se trata de una “decisión muy difícil” y reconoció que su continuidad como jefa de Gobierno está en juego. Explicó que quiere que la ciudadanía decida directamente si confía en su liderazgo para dirigir el país.

La mandataria asumió el cargo en octubre, luego de ganar las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD), realizadas tras la renuncia del entonces primer ministro Shigeru Ishiba.

Su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), confirmó que la disolución de la Cámara Baja se realizará el 23 de enero, coincidiendo con el inicio del período ordinario de sesiones del Parlamento.

Durante la conferencia, Takaichi también señaló que los objetivos más ambiciosos del acuerdo de coalición con Ishin se implementarían a lo largo de 2026, siempre que obtengan suficiente respaldo en las urnas.

Según una encuesta difundida por la cadena pública NHK, el Gobierno de Takaichi cuenta con una aprobación de hasta un 62 %, cifra que se ha mantenido estable desde su llegada al poder. Sin embargo, el oficialismo solo tiene una mayoría de un escaño en la Cámara Baja y se encuentra en minoría en la Cámara Alta, tras malos resultados electorales durante el mandato de Ishiba.

De no haberse convocado estos comicios, las próximas elecciones generales se habrían realizado en 2028.

Desde la oposición surgieron críticas a la convocatoria anticipada, ya que consideran que podría retrasar la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026, que comienza en abril.

Takaichi defendió su decisión y afirmó que el corto plazo entre la disolución del Parlamento y las elecciones busca reducir el impacto en la tramitación del presupuesto. El período entre el 23 de enero y el 8 de febrero será de solo 16 días, el más breve desde la Segunda Guerra Mundial, según NHK.

Ante el anuncio, el Partido Democrático Constitucional (PDC), principal fuerza opositora, y el partido budista Komeito, antiguo socio del PLD, acordaron crear un nuevo partido de centro, lo que podría afectar las opciones del oficialismo en febrero.

La jefa de Gobierno afirmó que aspira a obtener una mayoría en la Cámara Baja y manifestó su preocupación por el acercamiento de Komeito al Partido Democrático Constitucional.