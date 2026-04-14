Mundo perú

Perú entra en zona de definición: Fujimori lidera y López Aliaga pelea voto a voto con Nieto

Por CNN Chile

14.04.2026 / 09:11

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La candidata de Fuerza Popular se mantiene en el primer lugar del conteo oficial, mientras Rafael López Aliaga y Jorge Nieto siguen disputando el segundo cupo para la eventual segunda vuelta del 7 de junio.

Keiko Fujimori se mantenía este martes en el primer lugar del conteo oficial de las elecciones presidenciales de Perú, cuando ya se había escrutado cerca del 74% de los votos, en una elección marcada por la fragmentación y por la disputa abierta por el segundo lugar.

De acuerdo con los resultados reportados por la ONPE y recogidos por agencias internacionales, la candidata de Fuerza Popular alcanzaba alrededor de 16,9% de los votos válidos. Detrás de ella aparecía Rafael López Aliaga con cerca de 13%, mientras Jorge Nieto se acercaba con alrededor de 12%.

Si esa tendencia se mantiene, Fujimori avanzará a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, mientras el segundo cupo seguirá en disputa entre López Aliaga y Nieto hasta que avance más el escrutinio. Ninguno de los candidatos se acerca al 50% necesario para evitar el balotaje.

La elección se ha desarrollado en medio de fuertes problemas logísticos. Las autoridades electorales extendieron la votación después de retrasos en la instalación de mesas y fallas en la distribución de material, especialmente en Lima, lo que afectó a decenas de miles de votantes.

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