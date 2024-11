Kamala Harris reconoce derrota presidencial: “Ayudaremos a Donald Trump en su transición” y habrá “un traspaso pacífico del poder”

Harris también hizo hincapié en la necesidad de aceptar los resultados, reconociendo que la democracia estadounidense se fundamenta en la transición pacífica del poder.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se dirigió la tarde de este miércoles a sus seguidores en la Universidad de Howard, su alma mater, en un discurso de concesión, luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Originalmente, Howard había sido elegido como el lugar para el mitin de celebración de Harris, quien buscaba ser la primera mujer en alcanzar la presidencia del país.

Sin embargo, ante un resultado electoral que no le fue favorable, Harris abandonó la universidad la noche del martes sin ofrecer declaraciones.

Este miércoles, ante una multitud que coreaba su nombre mientras sonaba Freedom de Beyoncé —un tema emblemático de su campaña—, Harris apareció en el escenario con una sonrisa. Inició sus palabras agradeciendo a sus seguidores: “Hoy, estoy con el corazón lleno. Lleno de agradecimiento por la confianza que depositaron en mí, lleno de amor por nuestro país”.

Reconociendo la decepción compartida, Harris enfatizó la importancia de la resiliencia: “El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que peleamos, no es lo que votamos. Pero escúchenme cuando les digo que la luz de la promesa estadounidense siempre brillará con fuerza, en tanto no nos demos por vencidos y sigamos luchando”.

Agradeció a su familia y al presidente Joe Biden por su apoyo incondicional, así como a su compañero de fórmula, el gobernador Waltz, destacando que está segura de que su “servicio al país continuará”.

Harris también hizo hincapié en la necesidad de aceptar los resultados, reconociendo que la democracia estadounidense se fundamenta en la transición pacífica del poder.

Reveló que, temprano en la mañana, llamó al presidente electo, Donald Trump, para extenderle sus felicitaciones.

“También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo en la transición, y que tendremos un traspaso pacífico del poder”, explicó.

“Sé que las personas están experimentando una mezcla de sentimientos ahora mismo. Lo entiendo. Pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que, cuando perdemos una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, más que cualquier otro, es el que distingue la democracia de una monarquía o una tiranía. Y cualquiera que aspire a tener la confianza pública, debe rendirle honor”, subrayó la vicepresidenta.