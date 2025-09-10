Mundo argentina

Joven tras tiroteo en colegio en Argentina se entregó luego de cuatro horas atrincherada

Por CNN Chile

10.09.2025 / 16:59

Los 80 estudiantes de la escuela fueron evacuados, ayudando a que no hubiera lesionados al momento en que la adolescente efectuó los disparos.

(EFE) – La adolescente que había ingresado este miércoles con un arma de fuego a su colegio de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a la Policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio de la escuela y efectuar varios disparos que no produjeron víctimas ni heridos.

“La menor está bien, fue al hospital y están sus padres ahí”, afirmó a medios locales Mariano Carabajal, funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial, desde el lugar de los hechos, donde calificó el operativo policial como “exitoso”.

Un vehículo de la policía resguarda una zona a las afueras de un colegio este miércoles, en Mendoza (Argentina). EFE/ STR

Según los periodistas que acudieron a la escuela, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven de 14 años, alumna de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Sobre la posibilidad de que la joven hubiera tomado esa decisión por haber sido víctimas de acoso escolar, tal y como se llegó a comentar ante las cámaras de televisión, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, dijo: “No hay registro de eso en la ficha escolar de la estudiante”.

“Todo el abordaje profesional de la provincia está puesto en La Paz, a disposición de la comunidad educativa”, había dicho el ministro García Salazar minutos antes de la rendición de la joven, al tiempo que había pedido que los usuarios de redes sociales se abstuvieran de difundir versiones, rumores e imágenes del hecho.

Los 80 alumnos de la escuela fueron evacuados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.

