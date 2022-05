El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció a través de un comunicado la designación de Karine Jean-Pierre, quien se convertirá en la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca cuando Jen Psaki deje su cargo la próxima semana, siendo así la primera persona afroamericana y LGBTIQ+ en ocupar el cargo en la historia del país.

CNN Internacional consignó que Jean-Pierre actualmente se desempeña como subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca. “Karine no solo aporta la experiencia, el talento y la integridad necesaria para este difícil trabajo, sino que continuará liderando la comunicación sobre el trabajo de la administración Biden-Harris en nombre del pueblo estadounidense”, expresó el mandatario en el mencionado documento, agregando que, en tanto, “Jen Psaki ha establecido el estándar para devolver la decencia, el respeto y el decoro a la Sala de reuniones de la Casa Blanca”.

Antes de haber trabajado en el equipo sénior de comunicaciones de la Casa Blanca desde que Biden asumió el cargo, fue asesora de su campaña y jefa de gabinete de la ahora vicepresidenta Kamala Harris.

“Todavía lo estoy procesando porque, como dijo Jen, este es un momento histórico y no se me escapa. Entiendo lo importante que es para tanta gente”, dijo la nueva secretaria de prensa, asimismo, también tomó un momento para agradecer a Psaki: “Ella ha sido simplemente una colega maravillosa, una amiga, una mentora, durante este último año y medio y no creo que estaría aquí sin tanta gente, pero incluyéndola a ella, ella es una persona verdaderamente sólida y asombrosa”.

La partida de Psaki no sorprende, dado que había hecho público su plan de irse después de un año en el trabajo. Se habían considerado varios nombres para reemplazarla, incluido el portavoz del Pentágono, John Kirby, quien se ha convertido en una cara visible del gobierno en sesiones informativas y en la televisión desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania.

Psaki también se refirió a la carrera de Jean-Pierre y la describió como una persona “notable” con “décadas de experiencia“. En esa línea, manifestó, “simplemente no puedo esperar a verla brillar en el podio. Así que felicidades, y no puedo esperar a verte aportar tu propio estilo y brillantez a este trabajo”, dijo

La reorganización del personal en la oficina de prensa se produce cuando la Casa Blanca está realizando varios otros movimientos de personal en preparación para una posible toma republicana del Capitolio en las elecciones de mitad de período.

Una de las asesoras más cercanas de Biden, Anita Dunn, regresará al ala oeste como asesora principal, ya que su equipo también refuerza la oficina del abogado de la Casa Blanca, dado que los republicanos prometieron iniciar una serie de investigaciones si recuperan la mayoría.