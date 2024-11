“¡It’s time!”: Mariah Carey inicia oficialmente la cuenta regresiva para Navidad

Con su icónica canción “All I Want For Christmas Is You”, la cantante estadounidense ya está preparando las fiestas navideñas y sintonizándose con las celebraciones de fin de año.

(CNN)—Mariah Carey finalmente está lista.

Después de publicar recientemente algunos videos burlándose un poco de su reputación como la “Reina de la Navidad”, la cantante superestrella usó Halloween para lanzar oficialmente la temporada de fiestas de invierno.

Carey se dejó llevar por lo espeluznante del asunto y se disfrazó con un compañero de baile como Morticia y Gómez Addams de “La familia Addams”.

Después de un poco de baile y payasadas, aparece un vestido rojo de fiesta con una cuenta regresiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariah Carey (@mariahcarey)

La publicación también sirvió como anuncio para Kay Jewelers, que suministró los adornos que Carey usa en el video.

A principios de octubre, Carey publicó un video humorístico en el que se la ve en lo que parece ser un avión privado cuando comienzan a sonar las primeras notas de su icónica canción All I Want For Christmas Is You. Al poco tiempo, la voz del “capitán” le dio la bienvenida a bordo y le dijo que se dirigían al Polo Norte.

—Todavía no —respondió Carey con voz cantarina—. ¡Lo siento!

Más recientemente, publicó un video en el que se la veía preparada para cantar su icónico éxito All I Want for Christmas Is You, pero antes de que pudiera hacerlo, la actriz Kerry Washington apareció corriendo.

“No, no, no, no, no, no”, le dice la estrella de “Scandal” a Carey. “Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votaciones”.

All I Want for Christmas Is You de su álbum de 1994 Merry Christmas y ahora se considera un clásico.

Amazon Music ha anunciado una colaboración exclusiva con Carey en su nueva colección de decoración navideña y productos de gira “Christmas Time by Mariah Carey” para celebrar el 30 aniversario de su exitosa canción.