Israel anuncia liberación de flotilla Global Sumud y celebró que la provocación “Hamas-Sumud ha terminado”

El Ministerio de Exteriores de Israel informó este jueves que ha concluido la operación de intercepción de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció este jueves 2 de octubre el fin de la operación de intercepción de la flotilla Global Sumud hacia Gaza. La acción comenzó el día miércoles 1 por la tarde y permitió abordar alrededor de 50 embarcaciones que participaban en la iniciativa, quedando actualmente solo un barco por interceptar.

Las flotas que se dirigían a la Franja de Gaza transportaban ayuda humanitaria y contaban con aproximadamente 400 integrantes, entre ellos ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, así como dos activistas chileno-suecas.

Entre las personas detenidas durante la intercepción se encuentran la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Se espera que, junto con el resto de los pasajeros de la Flotilla Global, sean deportados desde el Superpuerto de Asdod, Israel.

En su cuenta de X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó sobre el estado de los pasajeros de las embarcaciones y su futura deportación, así como sobre el procedimiento que se llevará a cabo con la última embarcación que aún no ha sido interceptada.