Primer balance oficial: Irán asegura que son 3.117 los muertos en masivas protestas

Irán acusó que la presencia de mercenarios infiltrados causó la ola de violencia y la mayoría de muertes en protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

Las movilizaciones contra el régimen iraní iniciaron el pasado 28 de diciembre en medio de la crisis económica que sufre el país.

Los protestantes, en su mayoría jóvenes, se han posicionado en contra de los valores ideológicos que ha impuesto el régimen de los ayatolás, sistema que rige Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo del régimen de los ayatolás, emitió un comunicado con las primeras cifras de víctimas fatales en el marco de las manifestaciones que vive el país en las últimas semanas, según consignó EFE.

Acorde a este informe, la cifra de fallecidos alcanza las 3.117 personas. En esa misma línea, se separaron los fallecidos en dos grupos; 2.427 de los fallecidos corresponden a civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad.

Mientras que los 690 restantes no se especificaron en este comunicado, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, dijo que corresponden a “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

Irán ha acusado que la presencia de mercenarios infiltrados apoyados por Estados Unidos e Israel causó la ola de violencia y la mayoría de muertes en las protestas, pero organizaciones de derechos humanos denuncian una brutal represión.

Organizaciones como Iran Human Rights (IHR) y la ONG HRANA han cifrado los fallecidos en 3.428 y 4.519, respectivamente, pero se cree que la cifra real puede ser mucho mayor.