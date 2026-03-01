Irán advierte a EE.UU. e Israel que “quemaremos sus corazones” y Trump sentencia: “Si lo hacen, responderemos con una fuerza nunca antes vista”

Durante este sábado, se lanzó sobre Irán una serie de ofensivas en diversos puntos; la respuesta de los iraníes fue atacar diversos países de la región como Emiratos Árabes Unidos y Catar.

Aumenta la tensión en Medio Oriente tras el ataque preventivo de Estados Unidos sobre Israel que terminó con una serie de altos mandos iraníes fallecidos, entre ellos el líder supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Tras confirmarse la muerte de Ayatollah Ali Khamenei, El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani advirtió que devolverán el golpe recibido durante esta jornada.

“Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones”.

La respuesta de Donald Trump ante una orfensiva Iraní fue clara: “Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. ¡Sin embargo, no les convendría que lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”.