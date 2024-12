La incertidumbre de los inmigrantes en Estados Unidos ante deportaciones masivas prometidas por Donald Trump

Desde las elecciones, las consultas legales han aumentado, con inmigrantes preocupados, incluso aquellos con estatus legal. Los expertos sugieren que los indocumentados consulten ahora con abogados y consideren opciones para regularizar su situación.

El bufete de Kelli Stump, en Oklahoma City, recibe llamadas desesperadas.

“Sinceramente, es lo peor que he visto”, dice Stump, presidenta de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Desde las elecciones, dice, tanto clientes nuevos como exclientes han pedido ayuda. Y Stump dice que puede entender su preocupación.

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha dejado claro que las grandes medidas contra la inmigración serán un punto central de su administración cuando regrese al poder.

Las promesas de sus principales asesores de deportaciones masivas y desnaturalizaciones “turboalimentadas” están inquietando a muchos inmigrantes, incluso a los que tienen un estatus legal en Estados Unidos.

Stump aconseja a sus clientes que mantengan la calma y hagan lo posible por prepararse.

Estas son algunas de las cosas que ella y otros abogados han estado diciendo a los que están preocupados:

Esta abogada dice que la gente debe planificar, pero no entrar en pánico

En respuesta a la pregunta de un lector a CNN el mes pasado sobre los riesgos que se avecinan, Lisa Graybill, del National Immigration Law Center, subrayó la importancia de tener planes preparados.

“No creo que nadie pueda asumir que está a salvo de las propuestas [de Trump], a menos que tenga una base legal para estar en este país”, dice Graybill, vicepresidenta de Leyes y Políticas del centro.

Los inmigrantes indocumentados deben reunirse con abogados de inmigración ahora, dice, para ver si hay alguna vía para que puedan ajustar su estatus legal. Aquellos que viven en estados donde pueden obtener licencias de conducir legalmente deben hacer eso, dice, y “asegurarse de que su coche y todo está en buen estado de funcionamiento, y asegurarse de que están cumpliendo las normas”.

Su consejo: tómense en serio lo que ha prometido la administración entrante.

“Prepárate para lo peor”, dice Graybill, “y espera lo mejor”.

En una entrevista reciente con NBC, Trump dijo que los esfuerzos de deportación masiva de su administración se centrarán en las personas con antecedentes penales. Pero también indicó que los funcionarios podrían ir más allá de la deportación de criminales, sin especificar qué criterios se utilizarían. Cuando se le preguntó si planea deportar a todas las personas que han entrado ilegalmente en el país, dijo: “Creo que hay que hacerlo”.

Trump también se hizo eco de comentarios anteriores de su designado “zar de la frontera”, Tom Homan, señalando que deportar a las familias juntas sería una forma de evitar separarlas.

Los defensores advierten que incluso aquellos que no son los objetivos previstos de una operación de aplicación de la ley pueden terminar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Instan a las personas preocupadas por su situación a que consulten ahora sus casos con abogados de inmigración, se pongan en contacto con organizaciones locales de defensa de los inmigrantes y elaboren planes para sus familias, incluida la documentación que indique quién se hará cargo de los niños o los bienes si alguien es detenido o deportado.

“Ciertamente tenemos la esperanza de que muchas de estas amenazas no lleguen a suceder”, dice Graybill, “pero con base en los nombramientos que Trump ha hecho, y la retórica, nos estamos preparando”.

Los inmigrantes indocumentados no son los únicos que deberían estar preocupados, según abogado de la ACLU

Homan, el “zar de la frontera” de Trump, ha dicho que hablar de deportación masiva solo debería “ser amenazante para la comunidad de inmigrantes ilegales”.

Pero los grupos de inmigrantes y de defensa de los derechos civiles también dicen que los inmigrantes que están legalmente en Estados Unidos tienen razones para estar preocupados.

“Sería un error suponer que se salvarán si están aquí legalmente”, afirma Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La ACLU ha advertido que cientos de miles de inmigrantes con protecciones legales temporales podrían perderlas, y que la retórica en torno a la deportación masiva podría dar lugar a la singularización racial y a detenciones erróneas.

Cada caso individual es diferente y Gelernt dice que no puede dar consejos legales en masa. Pero el abogado de la ACLU dice que los inmigrantes deben llevar consigo una prueba de su situación legal y -con independencia de su situación legal- documentación que demuestre cuánto tiempo llevan en Estados Unidos.

También sugiere que lleven consigo números de teléfono de personas de su comunidad a las que puedan llamar si son detenidos.

Algunos abogados están compartiendo tarjetas de “conoce tus derechos”

Según Stump, algunos abogados están distribuyendo tarjetas de “conoce tus derechos” en las que se explica qué hacer en diferentes situaciones.

“Todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tienen ciertos derechos y protecciones en virtud de la Constitución de Estados Unidos”, dice el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en un sitio web que comparte su versión de las tarjetas. Las directrices de la organización aconsejan a la gente no abrir la puerta a agentes de inmigración que no tengan órdenes firmadas por un juez, no responder a preguntas y no firmar nada sin consultar a un abogado.

“Si alguien se te acerca por la calle y te dice: ‘Oye, enséñame tus papeles’, no tienes por qué hablarle. Puedes seguir andando. […] Pregunta: ‘¿Estoy detenido? ¿Tiene una orden judicial?”, dice Stump. “Son tarjetas que la gente puede llevar consigo para memorizarlas”.

Un abogado dice a las empresas que se preparen para las prohibiciones de viajar y los retrasos en los trámites

Las empresas con empleados extranjeros también están preocupadas por lo que se avecina, según Jeff Joseph, un abogado de Denver con clientes corporativos en todo el país y el mundo. Pero los retos a los que se enfrentarán varían en función de factores como la nacionalidad de los empleados extranjeros y la actividad de la empresa.

Para ayudar a los clientes a planificar, Joseph dice que su bufete se ha estado refiriendo a lo que sucedió durante la pasada administración de Trump y lo que se ha propuesto en el Proyecto 2025, el controvertido plan para un Gobierno federal reimaginado en un segundo mandato de Trump. Trump intentó distanciarse de la propuesta durante la campaña, pero muchas personas que trabajaron en su primera administración están asociadas a ella. Y Trump ya ha fichado a algunos de ellos, como Homan, para puestos de liderazgo en la administración entrante.

Las prohibiciones de viajar son probables, dice Joseph, lo que significa que ha estado sopesando diferentes opciones para ayudar a los clientes corporativos a prepararse.

“Nos fijamos en la población [de empleados] y vemos si proceden de países de Medio Oriente o de China, con la previsión de que vuelvan a entrar en juego las prohibiciones de viajar”, afirma Joseph. “Nos preguntamos qué podemos hacer para seleccionar a los ciudadanos de ciertos países de Medio Oriente o de China. ¿Podemos traerlos antes de las elecciones? ¿Podemos acelerar sus casos de alguna manera? ¿O consideramos la posibilidad de ubicarlos en otro país fuera de Estados Unidos?”.

El fin de los programas que han proporcionado autorización legal de trabajo y protecciones contra la deportación, incluida la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), es otra posibilidad para la que Joseph intenta preparar a sus clientes.

“Estamos teniendo consultas individualizadas”, dice Joseph, añadiendo que se está reuniendo con empleados actualmente protegidos por el TPS o el DACA para ver si hay otras vías de inmigración disponibles para ellos.

También está alentando a las empresas a presupuestar más tiempo y dinero para cualquier petición de inmigración legal que planeen presentar. En la pasada administración Trump, dice, los funcionarios solicitaron regularmente pruebas adicionales, lo que retrasó los tiempos de procesamiento. Las tasas de denegación también aumentaron, dice.

Se avecinan batallas legales que probablemente influyan en lo que suceda

Joseph, quien asumirá el cargo de presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración el próximo junio, dice que es importante mantener las cosas en perspectiva.

“Si nos remontamos al primer gobierno de Trump, Stephen Miller tenía una agenda muy agresiva y contraria a la inmigración legal. Pero gran parte de ella quedó atada en litigios. Y preveo que ahora ocurrirá lo mismo”, afirma.

Es probable que haya desafíos legales a las nuevas políticas de inmigración, dice, y algo que los abogados están preparados para gestionar.

“Lo que sigo diciendo a mis clientes es: ‘Sí, hay motivos para preocuparse. Sí, hay una razón para tener cierta previsión sobre cómo vas a abordar esto. Pero también estamos preparados… para llevar estas cosas a los tribunales”, afirma.

El fiscal general de California, Rob Bonta, hizo una valoración similar a principios de este mes.

“¿Estamos llegando a un punto en el que tenemos que llevar pruebas de que somos ciudadanos?”, preguntó un periodista a Bonta durante un acto destinado a asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos según las leyes estatales.

“No creo que estemos en ese punto”, dijo Bonta. “Estamos en un punto de preparación y disposición, anticipación de lo que está por venir. Tenemos en marcha un conjunto completo de leyes, algunas de las cuales se pusieron en marcha durante el primer gobierno de Trump”.

Bonta dijo que California demandó a la administración anterior de Trump más de 120 veces, y los funcionarios están listos una vez más para llevar su lucha a los tribunales.

“Él quiere hacer lo que quiere cuando quiere, y romperá la ley, y lo detendremos”, dijo Bonta.

Algunos de sus clientes temen perder la ciudadanía

Stump dice que las amenazas de la administración entrante de intensificar los esfuerzos de desnaturalización están alarmando a algunos de sus clientes.

“Ahora vienen a verme personas asustadas, aunque no tengan motivos para estarlo”, dice. “Quieren que revise todo y me asegure de que están a salvo solo para poder dormir por la noche”.

¿Hasta qué punto deben preocuparse los ciudadanos naturalizados? Depende de sus casos particulares, dice Stump.

Ella comienza con una pregunta clave para ayudar a los clientes a ordenar los próximos pasos: ¿Estuvo su caso de inmigración relacionado con otros miembros de la familia en el pasado?

Es posible, dice Stump, que los casos de los dependientes se vean afectados años más tarde por problemas en solicitudes anteriores.

A continuación, Stump pregunta: “¿Mintió en algo? ¿Dijo la verdad en todas sus solicitudes? ¿Leyó todo antes de firmar?”.

Algunos casos son sencillos, dice, mientras que otros son más preocupantes.

“Aconsejo a la gente que mantenga la calma. Si hay algo que les preocupa, ahora es el momento de decírmelo. Si aún tiene copias de todo lo que presentó, reúnalas y guárdelas en un archivo. […] Será más fácil tenerlas ahora que intentar localizar todo eso en caso de emergencia”.

Taller bilingüe para inmigrantes celebrado el 4 de diciembre en la oficina de la Coalition for Humane Immigrant Rights, en Los Ángeles. Jae C. Hong/AP

En algunos casos, dice que “está bien esperar y aguantar”

Stump dice que recomienda tomar medidas ahora a:

– Inmigrantes indocumentados que aún no han hablado con un abogado

– Cualquiera que esté en EE.UU. con un visado de no inmigrante que tenga la posibilidad de solicitar un estatus legal permanente

– Residentes legales permanentes que estén preocupados por “cualquier cosa que puedan o no haber hecho, o de la que puedan ser acusados”

En esos casos, Stump dice que las conversaciones con abogados de inmigración ahora tienen sentido.

“Pero por lo demás”, dice, “si sus preocupaciones son solo miedo, pero no cree que hizo algo mal, creo que está bien simplemente esperar y aguantar y ver qué pasa”.