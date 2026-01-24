Indignación en EE.UU.: Niña de 2 años es detenida por ICE y enviada a Texas pese a orden de un tribunal

Una menor de edad fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a su padre en Minneapolis y trasladada en avión a Texas, a pesar de que existía una orden judicial que exigía su liberación inmediata, según denunciaron abogados de la familia.

(CNN) — Una niña de 2 años fue puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) junto a su padre el jueves en Minneapolis y trasladada en avión a Texas, antes de ser devuelta a su madre la tarde del viernes, según informó la abogada de la familia.

El traslado de la menor a Texas se realizó a pesar de una orden judicial que exigía su liberación inmediata, de acuerdo con la declaración jurada presentada por la abogada de la familia.

El padre de la niña, identificado como Elvis Tipan-Echeverria, permanece bajo custodia, dijo la abogada de la familia, Kira Kelley, a CNN la noche del viernes.

El padre y la hija viajaron en el mismo vuelo de regreso a Minnesota la tarde del viernes, señaló Kelley. “La niña ya no está detenida desde esta tarde y se está recuperando de esta terrible experiencia”, dijo Kelley.

La niña y su padre fueron retenidos inicialmente en una instalación federal en Minneapolis el jueves, después de que agentes persiguieran su vehículo en una “operación de cumplimiento selectivo”, informó a CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional el viernes. Los abogados de la familia identificaron esa instalación como el edificio federal Whipple.

El edificio ha sido escenario de tensos enfrentamientos entre agentes y manifestantes tras la muerte de la residente de Minneapolis Renee Good a principios de este mes.

El padre y la niña, identificada solo como C.R.T.V. en los documentos judiciales, son ciudadanos de Ecuador, y la menor ha vivido en Minneapolis “desde su llegada a Estados Unidos siendo recién nacida” y tiene una solicitud de asilo pendiente.

El incidente ocurre mientras continúa creciendo la indignación por el caso de agentes federales que esta semana se llevaron al niño de 5 años Liam Conejo Ramos desde la entrada de su casa en Minneapolis durante la ofensiva migratoria de la administración Trump en el estado. El menor fue posteriormente subido a un avión junto a su padre rumbo a un centro de detención familiar en Texas, donde ambos permanecen.

Durante el encuentro con Tipan-Echeverria y su hija, el DHS dijo que el padre estaba “conduciendo de manera errática con una niña dentro del vehículo”. Luego, el hombre estacionó el automóvil cuando los agentes federales intentaron detenerlo; sin embargo, “se negó en múltiples ocasiones a cumplir órdenes legales para abrir la puerta o bajar la ventanilla”, señaló la agencia.

La niña y su padre acababan de regresar a casa desde una tienda y estaban dentro de su vehículo cuando agentes de ICE ingresaron al patio trasero y al área de entrada de la vivienda “sin una orden judicial”, según indica la declaración jurada.

Uno de los agentes “rompió el vidrio de una de las ventanas” del vehículo de Tipan-Echeverria mientras la menor también se encontraba en el interior, antes de que padre e hija salieran del automóvil, señala el documento.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para consultar sobre el traslado del padre y la niña a Texas, así como sobre la afirmación de que ambos fueron detenidos sin una orden judicial.

Protestas en el lugar mientras ICE detenía al padre con su hija

Un video del incidente, ocurrido poco después de la 1 p. m., muestra a personas rodeando a agentes federales armados y enmascarados, así como lo que parecía ser un vehículo federal. Se escucha a un hombre gritar: “¡Estaban llevando a una niña ahí!”, aparentemente en referencia al vehículo federal.

Algunas de las personas presentes comenzaron a retroceder cuando los agentes federales desplegaron lo que parecía ser un agente químico. Mientras los agentes se retiraban en sus vehículos, los manifestantes continuaron gritándoles.

“¡Ayúdenlo!”, se escucha decir a una persona.

Aproximadamente 120 personas “rodearon a los agentes, bloqueándolos e impidiendo su salida” durante el arresto, informó el DHS. “Luego, agitadores dentro de la multitud comenzaron a lanzar piedras y basureros contra los agentes y la niña”, lo que llevó a que los agentes desplegaran medidas de control de multitudes para “despejar el área de manera segura”, añadió el comunicado.

El DHS señaló que obstruir y agredir a agentes del orden constituye un delito grave y un crimen federal.

Agentes federales intentaron entregar a la niña a su madre, “quien se encontraba en el área, pero se negó”, afirmó el DHS. Los agentes federales “se hicieron cargo de la niña, a quien la madre no quiso recibir”, antes de que el padre y la hija fueran “reunidos” en una instalación federal, señaló el DHS.

Sin embargo, la abogada de la familia indicó que la madre de la menor estaba afuera y cerca de su esposo mientras ambos “se llamaban el uno al otro”, y que el padre intentó entregar la niña a su madre, pero los agentes de ICE “no lo permitieron”, según consta en la declaración jurada.

Al ver que los agentes de ICE se acercaban, la madre regresó al interior de la casa y estaba “aterrorizada”, de acuerdo con la declaración jurada. En ese momento, el padre y su hija fueron colocados en la parte trasera de un vehículo de ICE, el cual “no tenía silla de seguridad para niños”, señala el documento.

Las afirmaciones del DHS sobre que la madre de la niña se negó a hacerse cargo de ella coinciden con una declaración similar de la agencia en el caso de Liam, en la que se indicó que la madre del niño también se negó a recibirlo. Pero la madre de Liam, según el pastor Sergio Amezcua, quien la ha estado ayudando en el caso, estaba “aterrorizada” por la presencia de agentes frente a su puerta.

Niña trasladada en avión a Texas pese a orden judicial

En el caso de Tipan-Echeverria y su hija, los abogados de la familia señalaron: “No hace falta decir que ella no tiene antecedentes penales”, en una solicitud de emergencia para liberar de inmediato a la menor de la custodia federal y entregarla a Kelley, quien firmó una delegación notarial de autoridad parental con la madre y la tutora legal.

El tribunal concedió la solicitud para liberar de inmediato a la niña, transfiriendo temporalmente su custodia a la abogada “con el propósito de rescatar a la menor de la detención migratoria”, a más tardar a las 9:30 p. m. del jueves, según los documentos judiciales.

La orden judicial determinó que “el riesgo de un daño irreparable al mantener a la niña bajo custodia, dadas las circunstancias descritas en los escritos, es abrumador”.

El padre y su hija abordaron un vuelo comercial con destino a Texas alrededor de las 8:30 p. m. de ese mismo día, a pesar de que a las 8:11 p. m. se había emitido una orden para que no fueran trasladados fuera de Minnesota, según indicó su abogada en la declaración jurada, citando una conversación con un abogado del DHS.

Posteriormente, la agencia informó a la abogada de la familia que llevaría a la niña de regreso a Minnesota en avión el viernes, señala la declaración jurada. Kelley, la abogada de la familia, afirmó que no había podido contactar a sus clientes desde que fueron puestos bajo custodia, de acuerdo con el documento.

Una orden de un tribunal federal ha prohibido a ICE trasladar al padre fuera de Minnesota mientras se desarrollan los procedimientos judiciales, según indicó Kelley en su declaración.