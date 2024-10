Huracán Milton ha crecido más del doble desde ayer: Continúa en categoría 4

(CNN) – El huracán Milton ha alcanzado una peligrosa velocidad. Ahora tiene vientos de 215 km/h y se mueve hacia el norte-noreste a 25 km/h, según la actualización de las 14.00 horas del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán se encuentra ahora a 210 km de Fort Myers y 240 km de Tampa.

Milton podría debilitarse más hoy a medida que se acerque a tocar tierra, pero su impacto no disminuirá: una marejada ciclónica que amenaza la vida, vientos destructivos y lluvias peligrosas que causan inundaciones están en camino. Lluvias intensas, tornados y algunos metros de marejada ciclónica ya están ocurriendo en partes del estado.

Se espera que Milton siga siendo un huracán mayor extremadamente peligroso al tocar tierra, al menos con fuerza de categoría 3. El huracán continuará reduciendo su velocidad de avance en las próximas horas y se acercará a tocar tierra la noche de este miércoles.

Los vientos de fuerza de tormenta tropical de Milton han crecido más del doble desde ayer. Ahora se extienden más de 400 km desde su centro, especialmente en su lado norte; y estos mismos vientos se extendían 169 km desde su centro el martes por la tarde.

Su campo de viento podría crecer aún más antes y después de tocar tierra, trayendo vientos dañinos a gran parte de la península de Florida. Ya se observaron ráfagas de viento de fuerza de tormenta tropical a lo largo de partes de la costa oeste del estado, desde el norte del área de la bahía de Tampa hasta los Cayos.

La Patrulla de Carreteras de Florida anunció el cierre de varios puentes en el área de la bahía de Tampa -que incluye las ciudades de Tampa, St. Petersburg y Clearwater- este miércoles por la tarde antes de la llegada a tierra de Milton prevista para este miércoles por la noche.

Media Update:

>The Skyway Bridge is now CLOSED to all traffic.

>The Howard Frankland Bridge is now CLOSED to all traffic.

>Westbound Gandy Bridge is now CLOSED to all traffic.

>Westbound Courtney Campbell is now CLOSED to all traffic. pic.twitter.com/rOnT1c7OiR

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024