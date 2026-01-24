Hombre muere baleado por agentes federales en Minneapolis: Tenía 37 años y sería ciudadano estadounidense

Este es el tercer tiroteo en el que se ven involucrados agentes federales en Minneapolis este mes, después de que un agente del ICE matara a tiros a Renee Good a principios de enero y otro agente disparara en la pierna a un migrante venezolano.

Este sábado, un hombre de Minneapolis fue asesinado a tiros por agentes federales, según informaron las autoridades municipales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sostuvo que los videos muestran a agentes enmascarados “golpeando a uno de nuestros ciudadanos y disparándole hasta la muerte”. El alcalde también denunció la “impunidad” de los agentes federales que operan en la ciudad.

Today, we lost another Minneapolis neighbor after multiple ICE agents pummeled him and shot him to death. How many more people need to die or get shot before this ends? President Trump, I am calling on you to put the American people and this American city first & get ICE out. pic.twitter.com/iGkziVRPUI — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 24, 2026

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, instó al Gobierno de Donald Trump a poner fin a sus operaciones de control migratorio en el estado. “Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es indignante”, señaló en X.

I told the White House the state must lead the investigation. Let state investigators secure justice. As we process the scene, stay peaceful and give them space. The State has the personnel to keep people safe – federal agents must not obstruct our ability to do so. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026



El jefe de Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, aseguró a CNN que luego de que los agentes mataran al hombre, los funcionarios federales intentaron impedir que la Policía local accediera al lugar de los hechos. O’Hara dijo haber ordenado a sus agentes que permanecieran en el lugar, siguiendo el protocolo estandar para preservar las pruebas tras un tiroteo.

O’Hara detalló en una conferencia de prensa que el hombre fallecido era un residente de Minneapolis de 37 años, de quien la policía “cree” que era ciudadano estadounidense. Además, añadió que la información preliminar indica que más de un agente federal participó en el tiroteo, según lo que también se aprecia en los registros del momento.

Este es el tercer tiroteo en el que se ven involucrados agentes federales en Minneapolis este mes, después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a tiros a Renee Good, de 37 años, a principios de enero, y otro agente de ICE disparara en la pierna a un migrante venezolano.

La respuesta de la administración Trump

En primera instancia, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el individuo “tenía un arma de fuego con dos cargadores”, sin describir las circunstancias que llevaron al tiroteo y sin estar claro si el sujeto que falleció portaba su arma de fuego de forma visible o si la llevaba oculta en el momento en que recibió los disparos.

También afirmaron que el hombre “se resistió violentamente” a los intentos de los agentes por desarmarlo y que “un agente realizó disparos defensivos”. “El sospechoso tenía dos cargadores y no portaba identificación (…). Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el mayor daño posible y masacrar a las fuerzas del orden”.

Posteriormente, el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó —sin pruebas y en momentos en que aún no se ha llevado a cabo una investigación y las circunstancias del tiroteo siguen sin estar del todo claras— que el ciudadano estadounidense abatido era un “terrorista interno” que “intentó asesinar a un agente federal”.

Cuestionado sobre las afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el jefe de policía O’Hara afirmó que “el video habla por sí mismo”, detallando que se cree que el hombre era un propietario legal de armas con permiso para portarlas. También reportó que su única interacción anterior con las fuerzas del orden de la que tienen conocimiento fue por multas de tráfico