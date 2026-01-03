“Hay un solo presidente en Venezuela”: Delcy Rodríguez exige la liberación de Nicolás Maduro y descarta asumir el poder

La vicepresidenta afirmó que la captura del mandatario es ilegal, rechazó versiones que la sitúan como autoridad en funciones y llamó a defender la soberanía nacional en medio de la crisis política y militar.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una nueva declaración televisada en la que exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro, descartó asumir el mando del país y reiteró que “hay un solo presidente en Venezuela”, en medio de la crisis política y militar que atraviesa el país.

Durante su intervención, Rodríguez afirmó que el secuestro del mandatario y de la primera dama, Cilia Flores, es ilegal, y sostuvo que el Gobierno actuará dentro del marco constitucional. “Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro”, señaló, agregando que el decreto ya suscrito por el mandatario fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional a través de la Sala Constitucional.

La vicepresidenta también respondió a versiones difundidas desde Estados Unidos que la señalaban como eventual autoridad en funciones, y rechazó asumir el poder. En ese contexto, denunció que las acciones contra Venezuela constituyen una “barbarie”, acusó una violación de la Carta de las Naciones Unidas y calificó el bloqueo y el asedio al país como crímenes de lesa humanidad.

Rodríguez hizo un llamado al pueblo venezolano a mantenerse en calma, pero aseguró que el país está listo para defender sus recursos naturales y su soberanía. “Jamás volveremos a ser colonia”, afirmó, convocando a la unidad cívico-militar-policial para enfrentar lo que calificó como una agresión externa. Asimismo, sostuvo que los responsables de esta ofensiva “la historia y la justicia se los hará pagar”.