La fuga y recaptura de Chileno de 33 años en EE.UU: Caso reabre debate por Visa Waiver

La detención de Alejandro Tobar en California vuelve a presionar la revisión del programa Visa Waiver, en medio de críticas de fiscales estadounidenses que lo vinculan con un aumento del “turismo delictual”.

Alejandro Tobar Fuentes, ciudadano chileno de 33 años que cumplía condena en Estados Unidos por robo y persecución policial, delito en el que dejó a un conductor gravemente herido, fue recapturado tras escapar de una cárcel en California.

El jueves 13 de noviembre, el chileno fue detenido en la ciudad de Mecca, ubicada en el condado de Riverside, y posteriormente trasladado al California Institution for Men, prisión estatal del condado de San Bernardino.

Tobar había sido detenido previamente el sábado 8 de junio de 2024 junto a otro compatriota, Jorge Navarrete Corvalán, mientras huían de la policía tras el robo de una caja fuerte, bolsos de diseñador y joyas de alto valor sustraídas desde una vivienda. Ambos portaban documentación venezolana falsa e intentaron agredir a un ayudante del sheriff que buscaba detenerlos.

Por estos hechos, Tobar fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión, pero el 9 de noviembre logró darse a la fuga, lo que activó un operativo de búsqueda que terminó con su recaptura días después.

Debate sobre beneficios a extranjeros

El caso vuelve a encender el debate en torno al uso del programa de Visa Waiver, luego de que autoridades estadounidenses insistieran en revisar sus criterios. El fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, ha sido uno de los principales críticos y, a comienzos de 2025, pidió al presidente Donald Trump la suspensión de este beneficio para Chile, argumentando un aumento del llamado “turismo delictual”.

Según Spitzer, la visa “ha permitido que bandas del crimen organizado chileno exploten el programa, lo que ha provocado un aumento del llamado ‘turismo delictual’ en Estados Unidos”.