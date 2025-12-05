Indignación en España por menores que se grabaron prendiéndole fuego al pelo a un hombre en situación de calle

El hecho ocurrió en Benacazón, Sevilla, donde dos adolescentes hostigaron a un hombre en situación de calle, lo quemaron con un mechero y difundieron el registro. La Guardia Civil ya identificó a uno de los involucrados.

Un registro viralizado en redes sociales generó conmoción en la localidad de Benacazón, en la provincia de Sevilla, tras mostrar a dos menores de edad hostigando a un hombre en situación de calle y prendiéndole fuego al pelo mientras lo grababan en un parque público.

Según las imágenes, uno de los adolescentes filmaba el ataque y se hacía pasar por policía, dando órdenes al otro joven para acercar un mechero y aplicar fuego sobre la víctima.

Durante varios minutos, los agresores mantuvieron una conducta de violencia y humillación, entre risas y burlas, mientras el hombre pedía que lo dejaran tranquilo.

La difusión del video provocó indignación en usuarios de redes sociales y en la comunidad local, que calificó el acto como cruel y degradante.

La Guardia Civil confirmó la identificación formal de uno de los menores involucrados. El segundo adolescente aún no ha sido plenamente identificado, aunque se encuentran en proceso de localizarlo.

Las autoridades evalúan las figuras penales aplicables al caso. Entre las posibilidades se estudia la opción de investigarlo como un posible delito de odio.