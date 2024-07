El precedente de Joe Biden: Lyndon Johnson, el otro presidente que desistió de ir a la reelección en EE.UU.

Por Sebastián Rivas 21.07.2024 / 17:53

En 1968, el entonces mandatario decidió no competir por la nominación del Partido Demócrata cuando ya estaba en medio de la carrera. Es el caso cercano más parecido, aunque no idéntico: es la primera vez en 143 años que un presidente no repostula tras cumplir un primer período en la Casa Blanca.