El plan de Trump por Groenlandia: puntos clave para entenderlo

La política internacional ha sido remecida las últimas semanas con el interés del mandatario estadounidense por el territorio, en medio de las tensiones por sus declaraciones respecto al mismo tema en el foro de Davos.

(CNN) — La búsqueda del presidente Donald Trump para tomar control de Groenlandia no desaparece.

De hecho, en los últimos días ha intensificado su presión y amenazas, incluso cuando comenzó a recibir más resistencia interna, incluyendo a algunos asesores.

La situación ahora ha sacudido la relación de Estados Unidos con varios aliados europeos, sin un final a la vista.

Entonces, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos desde aquí? Aquí hay cinco puntos clave que debes saber.

Es serio

Los aliados de Trump que se oponen a sus planes sobre Groenlandia, incluso muy recientemente, preferían actuar como si esto no fuera una propuesta seria. Parecían esperar que eventualmente él dejaría el tema atrás.

Los últimos días han dejado claro que esta es una situación seria.

Incluso si uno cree que los esfuerzos de Trump por controlar Groenlandia siguen siendo poco prácticos y poco probables de tener éxito, los métodos que está utilizando son cada vez más tensos y conllevan posibles impactos a largo plazo. Los intentos de Trump de presionar a Dinamarca para ceder Groenlandia están amenazando la unidad de la alianza occidental de una manera pocas veces vista.

Trump ha respondido a las crecientes críticas republicanas y europeas no retrocediendo, sino intensificando su campaña de presión:

Amenazó con imponer nuevos aranceles significativos a varios países europeos a menos que se llegue a un acuerdo para comprar Groenlandia, aumentando la posibilidad de una fea guerra comercial.

Envió una carta a la primera ministra de Noruega relacionando su desaire al Premio Nobel de la Paz con el sentimiento de que “ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz”, sino en “lo que es bueno y correcto para Estados Unidos de América”.

Esa carta se filtró, y Trump, a su vez, ha comenzado a publicar mensajes privados que ha recibido del secretario general de la OTAN y del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Trump también está publicando memes de sí mismo conquistando Groenlandia.

Al presidente siempre le ha gustado la idea de hacer valer su poder en el escenario mundial y poner a prueba a los aliados. Pero nunca lo ha hecho en el contexto de intentar tomar el control de un territorio bajo control de un aliado. Groenlandia también está bajo la protección de la OTAN, lo que significa que los países aliados estarían obligados a defenderla ante una invasión estadounidense.

No obstante, incluso sin llegar a una invasión, esto es tremendamente provocador. Es completamente posible que esto dañe significativamente a la OTAN, la alianza fundamental forjada después de la Segunda Guerra Mundial para unirse contra la Unión Soviética y otras amenazas, independientemente de si Groenlandia cambia de manos o no. La situación en Groenlandia parece reforzar la idea entre los aliados occidentales de que necesitan construir un futuro independiente de Estados Unidos.

Eso también podría dificultar mucho que Estados Unidos pueda celebrar tratados en el futuro, si otros países no confían en que cumplirá los términos.

Más allá de eso, este no es un ejemplo aislado de las ambiciones territoriales y amenazas militares de Trump. Parece cada vez más envalentonado para buscar la dominación del hemisferio occidental. Y ha prometido tan firmemente tomar el control de Groenlandia que sería difícil irse con las manos vacías.

Todo esto hace que la situación sea bastante urgente para quienes han intentado fingir lo contrario.

Los republicanos escépticos deben decidir qué hacer

Muchos republicanos son claramente escépticos a esto; de hecho, es difícil encontrar partidarios firmes en el Congreso o entre el público en general. El representante Don Bacon de Nebraska llamó recientemente a la fijación de Trump con Groenlandia “la cosa más tonta que he escuchado en mi vida”. El senador republicano John Kennedy de Louisiana ha calificado de “estupidez en grado extremo” la idea de una acción militar sugerida por Trump.

El método preferido de los republicanos para lidiar con estas situaciones es insinuar que tal vez no es la mejor idea y esperar que eso sea suficiente.

Pero puede que esta vez eso no sea suficiente. Y parece que algunos republicanos están empezando a aceptarlo.

¿Entonces, qué podrían hacer?

Una opción es una resolución de poderes de guerra similar a la de Venezuela que por poco fracasó la semana pasada. Ya existe una propuesta bipartidista de la senadora republicana Lisa Murkowski de Alaska y la senadora demócrata Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire para bloquear que Trump tome territorio de cualquier estado miembro de la OTAN.

Tal medida podría aprobarse, pero probablemente necesitaría mayorías de dos tercios en ambas cámaras para frustrar un veto de Trump.

El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte predijo la semana pasada que un intento de Trump de tomar Groenlandia produciría “suficientes votos aquí para aprobar una resolución de poderes de guerra y resistir un veto”.