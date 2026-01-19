El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años

En un comunicado difundido en redes sociales por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, se señaló que el creador falleció rodeado de sus seres queridos y precisó que el velatorio se realizará el miércoles y jueves en la capital italiana.

(EFE) – El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

