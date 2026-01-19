Mundo Valentino Garavani

El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años

Por CNN Chile

19.01.2026 / 14:22

En un comunicado difundido en redes sociales por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, se señaló que el creador falleció rodeado de sus seres queridos y precisó que el velatorio se realizará el miércoles y jueves en la capital italiana.

(EFE) – El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00 (10:00 GMT).

